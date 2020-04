Predator Triton 500 e Nitro 5: da Acer i nuovi gaming notebook con Intel 10a gen

La presentazione di GPU Nvidia di nuova generazione, assieme agli ultimi processori Intel, ha letteralmente dato il via a una ridda di presentazione tecnologiche come non si vedeva da tempo, con Asus e Lenovo seguite da molti altri brand, tra cui Acer, con due nuovi e potenti gaming notebook.

Acer Predator Triton 500 (a Maggio, in Europa da 1.899 euro), per essere un gaming notebook, è discretamente compatto (1.79 cm per 2.08 kg): spalancato offre un display LCD IPS da 15.6 pollici con 300 Hz di refresh rate, tempo di risposta a 3 ms, e 100% sulla scala colore sRGB, gestito da schede grafiche col Max-Q design di Nvidia (GeForce RTX 2070 Super o 2080 Super) ottimizzate dal G-SYNC.

I processori Intel di 10a gen Serie H, principiando dall’i7 10750H, si avvalgono di un massimo di 32 GB di RAM (DDR4) e di 2 TB di storage via SSD NVMe in RAID 0, con le temperature dissipate dal nuovo sistema Vortex Flow, comprensivo di 5 heatpipes, 3 ventoline customizzate, ed una ventola metallica AeroBlade 3D, grazie al quale il flusso d’aria cresce del 45% e le performance termiche salgono di 1/3. Sul versante delle connettività, nessun collo di bottiglia dovrà temersi, sia nella connessione senza fili che in quella cablata, essendo presente il modem WiFi ax Killer e la porta Ethernet Gigabit E3100G.

Più conveniente, l’Acer Nitro 5 (a Maggio, da 899 euro) di quest’anno si avvale di reattivi (3 ms) display da 15.6 pollici FullHD a 120 o 144 Hz di refresh rate, con GPU entry level (GTX 1650/1650Ti) o top (RTX 2060), abbinate a processori Intel di 10a gen che raggiungono il clou col già visto i7 10750H, qui messo in grado di sfruttare fino a 32 GB di RAM (mediante due slot facili a raggiungersi), e un’archiviazione basata su 2 slot per SSD PCIe ed uno da 2.5” (es. per un HDD da 1 TB).

Somigliante alla precedente generazione, il nuovo Acer Nitro 5 si connette a internet mediante la Gigabit Ethernet o il Wi-Fi ax/6, dissipando il calore in eccesso con un sistema di raffreddamento rivisto (ventole più veloci del 10% per performance termiche migliorate del 25%).