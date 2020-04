Legion 7i e 5i: anticipati i nuovi gaming notebook di Lenovo

Anche Lenovo, come Asus, a seguito degli annunci effettuati da Intel e Nvidia nelle scorse ore, si è prodotta nel varo di nuovi portatili da gaming, rientranti nella gamma Legion, all’interno della quale i Legion Y740 e Y540 del 2019, hanno passato il testimone – rispettivamente – agli attuali Legion 7i e 5i, di cui sono state svelate diverse caratteristiche, oltre ai prezzi di partenza.

I notebook da gaming Lenovo Legion 7i e 5i, con display da 17 e 15.6 pollici, verosimilmente resi in diversi refresh rate (tra cui 60 e 144 Hz) integrano – sotto scocca – i nuovi processori Intel Core (i5 e i7) della serie H, appartenenti alla decima generazione del chipmaker statunitense.

A divergere principalmente (con il 15” accreditato, secondo Tuexperto.com, di un massimo di 2 TB di SSD M.2 e di 32 GB di RAM), è la scelta della scheda grafica dedicata: il modello più grande, nello specifico, monterà una GeForce RTX 2080 Super efficientata in termini di consumo energetico e di calore generato dal design Max-Q, mentre il più piccolo della nuova coppia di laptop asiatici disporrà di una GPU sempre GeForce RTX, ma 2060, verosimilmente nella variante appena aggiornata da Nvidia.

In ambedue i Lenovo Legion 7i e 5i, la nitidezza delle immagini sarà garantita anche dal supporto alla tecnologia NVIDIA G-Sync, alla quale andrà il merito di garantire un’immediata comparsa a schermo, senza lag, degli oggetti elaborati dalle schede grafiche: sempre in dotazione ai due laptop Windows 10 based, vi sarà – in ambito grafico – la feature Advanced Optimus di Nvidia, finalizzata ad assicurare un’ampia autonomia operativa, con un furbo escamotage grafico: in sostanza, verrà effettuato uno switch automatico e interattivo, tra la GPU dedicata, più potente ma anche più esigente energeticamente, e la GPU integrata, più morigerata nei consumi, a seconda di quello che sarà stato analizzato come il carico di lavoro multimediale preteso.

Attualmente, sentita Lenovo, non sono emerse comunicazioni circa le tempistiche e le configurazioni complete previste per il mercato internazionale, mentre per quello USA si parte dai 999 dollari previsti per il Legion 5i e dai 1.199 dollari richiesti il Legion 7i.