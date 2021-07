PowerBuds Pro: ufficiali i nuovi auricolari tws "salustici" e con ANC di Amazfit

Nel corso dell’evento che il brand cinese Amazfit ha programmato per presentare il nuovo sistema operativo per wearable Zepp OS (capace di stare in appena 55 MB, con 150 watchface delle quali 15 dinamiche, abile nell’interagire con vari prodotti per la domotica o il monitoraggio della salute, oltre che nel supportare i pagamenti via NFC e presto nel consentire il controllo remoto della action camera GoPro), oltre al nuovo chip proprietario per smartwatch Huangshan 2S (un dual core con GPU dedicata più efficiente e veloce, anche nel rilevare eventuali irregolarità nella salute), vi è stato spazio anche per una “one more thing” rappresentato dai nuovi auricolari Amazfit PowerBuds Pro.

Eredi del modello visto al CES 2020, gli auricolari senza fili (quindi true wireless) PowerBuds Pro messi in campo dallo storico partner di Xiaomi, Amazfit (che si avvia a portare in Italia anche l’iterazione LTE via eSIM dello smartwatch Amazfit GTR 2) sono impermeabili IP55 contro schizzi e sudore, provvisti di stanghetta con superficie esterna sensibile ai comandi touch, e si avvalgono (su ciascun unità) di ben 3 microfoni (uno digitale per le chiamate, due a lunga gittata per i rumori) per supportare (sino a 40 decibel per il vento, 35 decibel per i rumori ambientali) la cancellazione attiva del rumore, meglio nota come ANC.

Quest’ultima, nel caso specifico, può essere regolata secondo 4 contesti predefiniti, tra cui Sport, Indoor, Travel, e Adaptiv, e prevede la consueta modalià Thru Mode per lasciar passare alcuni suoni ambientali. Ancora in merito all’ascolto, ma per preservare l’udito, i PowerBuds Pro avvertono qualora sia troppo alto il volume di quel che si sta ascoltando.

Sul piano salutistico, il costruttore ha implementato (via cardiofrequenzimetro PPG) la misurazione del battito cardiaco (che parte toccando l’unità di destra), con annesso avviso sonoro in caso di anomalie riscontrate. Non manca nemmeno l’attenzionamento della postura, con annesso avviso sempre sonoro nell’eventualità che si riscontri qualcosa che possa arrecare danno alla cervicale: dal mondo degli smartwatch, arriva in prestito anche la registrazione di alcune metriche sportive, come le calorie bruciate, la velocità, i tempi sostenuti, raccolte rilevando intelligentemente l’attività sportiva iniziata (es. appena si comincia a correre). Non mancano alcune feature smart, tra cui l’accoppiamento facile via Google Fast Pair.

Infine, sul versante dell’autonomia, gli auricolari PowerBuds Pro di Amazfit, pre-ordinabili nel Bel Paese dal 15 Luglio per 129.90 euro con finitura opaca sulla colorazione Frost White, assicurano, ad ANC spenta, in virtù delle microbatterie da 68 mAh e grazie alla messa pausa automatica quando non indossati (con riavvio in caso di calzata), un’autonomia di 9 ore (diversamente, calate a 5.45), che diventano complessivamente 30 (sempre senza ANC) grazie ai 510 mAh d’energia stoccati nella custodia (caricabile in 2.5 ore via microUSB Type-C).