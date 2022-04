Portégé X40-K: ufficiale il notebook Dynabook per il lavoro ibrido

Dynabook, erede della divisione informatica di Toshiba, reduce da alcuni annunci hardware non più tardi del mese scorso, ha ufficializzato un nuovo laptop professionale per il lavoro ibrido, il Portégé X40-K, fondato quali colonne operative sui processori Intel di 12a generazione e su Windows 11.

Il Portégé X40-K (a partire da 1.349,99 dollari, pari a 1.242 euro circa, con rimborso o riparazione gratuita nell’anno di garanzia Reliability Guarantee) è un notebook clamshell sottile (17,9 mm) e leggero (1,46 kg), con uno chassis in alluminio capace di resistere a prove molto dure (i test MIL STD 810H), rivestito da una finitura lucida anti-graffio (Dark Tech Blue) sulla quale campeggia in argento opaco il logo Dynabook. La tastiera. retroilluminata, senza cornici, resiste ai versamenti di liquidi. Passando dalla resistenza alla sicurezza, il laptop mette in campo tutti i requisiti per meritare la certificazione Secured-Core di Microsoft, essendo provvisto di un bios proprietario, dell’autenticazione facciale sulla webcam (IR con Windows Hello), dell’otturatore per la stessa, del chip crittografico TPM 2.0, dello scanner per le impronte digitali e dell’opzionale lettore di smart card.

Ai lati del perimetro, spiccano diverse porte USB 3.2 Type-A, l’ingresso per l’alimentazione che lascia utilizzabili ambedue le Thunderbolt 4 (via Type-C), una HDMI 2.0, una RJ45 per l’Ethernet Gigabit, un jack da 3.5 mm, e un lettore di schedine microSD: sul versante della connettività, sono di stanza il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi ax/6E (grazie al modem Intel AX211 con antenne 2×2).

La sezione nevralgica del Portégé X40-K1 prevede i processori Intel (i5 o i7) di 12a gen, Alder Lake, da 28W di TDP, con la scheda grafica integrata Iris Xe: ciò nonostante, si è pensato comunque alla dissipazione attiva del calore, con due ventole silenziose e, per separare i flussi d’aria calda e fredda, un piedino in gomma esterno. In ambito mnemonico, invece, il laptop adotta memoria RAM di tipo DDR4-3200, con possibilità di spingersi a 32 GB massimi mentre, per lo storage SSD, previsto secondo l’interfaccia PCIe Gen 4, si può toccare il clou con 1 TB.

Adatto al lavoro in videoconferenza, il Dynabook Portégé X40-K1, implementato con Windows 11 Pro, assieme al display IPS da 14 pollici con trattamento anti-riflesso, sfoggia un sistema audio AI con riduzione intelligente del rumore di fondo, e accorgimenti AI based pure sulla webcam, capace di gestire in autonomia l’inquadratura, la correzione della luce, e l’oscuramento smart dello sfondo del proprio ambiente (operato lato hardware e, quindi, indipendente dalla webcam app che si userà). La batteria, infine, da 53 W, è studiata per coprire l’intera giornata di lavoro.