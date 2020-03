Polaroid Now: ecco la nuova fotocamera a sviluppo istantaneo dal cuore smart

Nonostante la sua lunga storia, 82 anni, gli ultimi anni di Polaroid sono stati piuttosto turbolenti, col colosso delle pellicole e delle fotocamere istantanee che, dopo il passaggio a Impossible Project, aveva ripreso la propria attività sotto l’effigie della denominazione “Polaroid Originals” che, però, nelle scorse ore, ha ceduto di nuovo il passo al nome tradizionale di Polaroid, sotto il quale è da ascriversi il varo della nuova Polaroid Now.

Polaroid Now è una fotocamera a sviluppo istantaneo, meno squadrata e più morbidamente ondulata rispetto alle consuete forme del brand che, tecnicamente parlando, beneficia di diverse novità di rilievo.

Il Flash (disattivabile previa pressione di un tastino giallo), grazie alla capacità della Now di tener conto delle condizioni di luminosità ambientale, si auto-regola nella tonalità, mentre la parte frontale della fotocamera, rispetto a quanto visto a bordo delle precedenti Polaroid OneStep 2 e OneStep+, rileva la distanza dal soggetto per uno switch automatico dell’autofocus a due lenti, che passa da quella a 35 mm, ideale per i Ritratti, a quella da 40 mm, ottimale per i Panorami, ottenendo un risultato sempre molto preciso.

Equipaggiata, in termini smart, con la modalità a doppia esposizione, ma anche di un mini-timer per gli autoscatti, dalla porticina microUSB laterale ricarica la batteria che, secondo le stime del costruttore, appare in grado di consentire un funzionamento della Polaroid Now – quale autonomia – sino a 15 rullini.

Di base, Polaroid Now potrà stampare anche sulle originali pellicole i-Type Color Wave che, mutuando i colori dall’arcobaleno del brand, gradientano dai toni freddi del blu lunare a quelli caldi dell’arancione/rosso, ma anche sulle i-Type Black Frame, dalla suggestiva cornice nera: per accaparrarsi il nuovo gadget della fotografia istantanea, occorre puntare il browser sul sito ufficiale di Polaroid ove, al prezzo di 129.99 euro, si potrà mettere nel carrello la Now nelle tradizionali colorazioni nero o bianco e, per un periodo limitato, anche nelle celebrative nuance tipiche del suo arcobaleno (rosso, arancione, giallo, verde, blu).