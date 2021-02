PocketBook InkPad Color: ufficiale il nuovo e-reader Kaleido a colori da 7.8 pollici

Dopo il modello della scorsa estate, la multinazionale ucraina PocketBook ritenta la strada degli ebook reader a colori, portando ad una nuova generazione la tecnologia Kaleido, e mettendo in campo – col nuovo PocketBook InkPad Color – un formato sinora rischiato, con prezzi maggiori, solo dal rivale BigMe S3.

PocketBook InkPad Color (195 x 136,5 x 8 mm, 225 grammi, vetro frontale e plastica posteriore) adotta un display E-Ink Carta a colori da 7.8 pollici, che in bianco e nero vanta una risoluzione da 1872 × 1404 pixel a 300 PPI: grazie alla nuova tecnologia Kaleido da 4.096 colori, è possibile visualizzare le proprie riviste o fumetti preferiti a 624 × 468 pixel, con una densità di 100 PPI. Per attenuare l’effetto carta di giornale, è stato introdotto un nuovo filtro colore che, migliorando il bianco dello sfondo e la saturazione dei colori, perfeziona ed eleva il contrasto.

Abile nel supportare 4 formati grafici, 19 formati testuali, grazie alla gestione anche di 6 formati audio, ed al motore per la sintesi vocale (in 16 lingue), è possibile ascoltare i podcast o trasformare un ebook in un audiobook, da ascoltare anche via jack da 3.5 mm, con le cuffie Bluetooth, o sull’infotainment dell’auto.

Corredato della connettività senza fili Wi-Fi, magari per noleggiare ebook dal circuito eBiblio, il PocketBook InkPad Color monta un processore dual core (1.0 GHz) supportato da 1 GB di RAM, sufficienti visto il sistema operativo a base Linux poco avvezzo a mantenere servizi attivi in background, con i libri che possono essere stoccati sullo storage, dimensionato a 16 GB, espandibile via schedina microSD sino ad ulteriori 32 GB.

Ideale anche per apprendere nuove lingue o leggere in lingua originale, grazie all’integrazione dell’ABBYY Lingvo e del Webster’s Dictionary, il nuovo ereader a colori PocketBook InkPad Color si avvale di una batteria da 2.900 mAh, caricabile via microUSB Type-C, in grado di coprire per diverse settimane, adeguatamente, anche l’illuminazione frontale a LED, diffusa uniformemente su tutto il display. In attesa di sbarcare anche in Europa, il nuovo Pocket Book InkPad Color è prezzato, su Newegg, nella colorazione Moon Silver, a 329 dollari.