PocketBook Color: ufficiale (anche in Italia) l’ebook reader a colori accessibile

A poche settimane da Onyx, che aveva proposto il suo innovativo Boox Poke 2, è la multinazionale ucraina PocketBook ad annunciare un proprio ebook reader a colori, il PocketBook Color, inteso come apripista di una nuova generazione di ebook reader volti a migliorare ancor di più la lettura digitale dei libri elettronici.

Tipico nel formato da 6 pollici, PocketBook Color è un e-reader molto trasportabile, in virtù delle dimensioni (161.3 × 108 × 8 mm ), e del peso, pari a 160 grammi: la presenza di un pannello E Ink Kaleido (da 1072 x 1448 pixel, a 300 PPI se in scala di grigi, a 100 PPI se a colori) permette di rendere la sensazione della carta, visualizzando, come mai prima d’ora, 4.096 colori, con il beneficio dell’illuminazione frontale, ottenuta da 16 LED bianchi, tesa a ottimizzare le prestazioni del monitor affinché sia possibile leggere in ogni condizione di luce ambientale.

Il nuovo processore dual core Allwinner B288 scelto per il PocketBook Color, grazie alla frequenza di clock da 1 GHz, velocizza la sincronia dei file con i servizi cloud (essendo presente il Wi-Fi, usabile anche per scaricare i libri – per lo più free – dal Pocketbook Store, che attinge al Project Gutenberg, ed a quelli regalati da Kobo e Amazon), ma anche l’apertura dei file, ed il voltare delle pagine, attuabile sia col touch che con i pulsanti fisici presenti nel “mento” del frontale.

Lo storage, da 16 GB ma incrementabile grazie all’espandibilità via microSD (32 GB max), permette di portare con sé l’intera libreria personale, senza alcun problema d’incompatibilità, data la capacità di leggere 4 formati grafici, 19 di testo (es. CBR/CBZ, PDF, HTML, TXT, Mobi, DOCX, CBR, CBZ) e 9 audio (tra cui OGG e Mp3), col Bluetooth 5.1 che, di conseguenza, oltre a essere usato per trasferire i file senza necessità di cavi e adattatori (applicabili al presente jack da 3.5 mm), si presta anche al join con un paio di cuffie wireless, magari per ascoltare un audiolibro o la sintesi vocale dei testi, possibile in 15 idiomi diversi.

In termini di autonomia, il produttore, che ha previsto (caricabile via microUSB) una batteria da 1.900 mAh per il PocketBook Color, vi attribuisce un’operatività di almeno un mese a carica ultimata, in modo da poter partire per un lungo viaggio senza timore di interrompere sul più bello un’avvincente lettura. Attualmente, il nuovo PocketBook Color è in vendita (anche in Italia, su Amazon) al prezzo di 219.99 euro, cadenzato (al netto della cornice nera e delle finiture in color canna di fucile) nella colorazione Moonlight Silver.