Onyx Boox Poke 2 Color: ufficiale il primo e-reader a colori al mondo

Nelle stesse ore in cui E-Ink Corporation, l’azienda sviluppatrice della tecnologia a inchiostro elettronico, presentava un prototipo di e-reader da 10.3 pollici pieghevole e con supporto alla scrittura via pennino (grazie al digitalizzatore Wacom), la cinese Onyx, apprezzata anche per i suoi block notes digitali e-ink (tra cui l’ultimo Boox Max 3), ha annunciato il primo e-reader a colori, acquistabile col nome commerciale di Onyx Boox Poke2 Color.

Onyx Boox Poke2 Color (153 x 107 x 6.8 mm, per 150 grammi) vanta un display a inchiostro elettronico da 6 pollici, con risoluzione a 1.448 x 1.072 pixel e retroilluminazione settabile secondo 32 diversi livelli, con 300 dpi (dot per inch, punti per pollice) in modalità bianco e nero, e 100 dpi quando in modalità a colori (con la policromia a 4.096 colori assicurata dalla tecnologia Kaleido).

Grazie ad un processore a 8 core con 2.0 GHz di clock, supportato da 2 GB di RAM (LPDDR3), lo sfogliare digitale delle pagine è scorrevole, mentre gli ebook, compatibili nei formati principali (es. txt, doc, mobi, epub, pdf, html), vengono stoccati su 32 GB di storage (eMMC). La presenza del Bluetooth (4.1) consente l’uso dell’Onyx Boox Poke2 Color per ascoltare, in cuffia, eventuali audiolibri e podcast (o semplici file musicali in mp3): sia questi ultimi che i normali ebook testuali sono trasferibili tramite la porta microUSB (OTG), o scaricabili online, passando per il Wi-Fi n a doppia banda.

Energizzato da una batteria dimensionata a 1.500 mAh, idonea per qualche giorno d’autonomia, l’ebook reader Onyx Boox Poke2 Color monta Android Pie 9.0 come sistema operativo, beneficiando quindi della possibilità di diventare una sorta di Kindle dopo aver scaricato l’app Amazon Kindle.

Un po’ meno indicato nel visualizzare contenuti multimediali in movimento, il primo e-reader commerciale a colori Onyx Boox Poke2 Color può essere acquistato sul sito ufficiale del brand, con spedizione verso l’Italia (dal magazzino tedesco), prezzato a 299 dollari (cui aggiungere l’IVA).