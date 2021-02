Bigme S3: ufficiale l’ebook reader a colori da 7.8 pollici con Android

Da almeno un anno sono già in circolazione gli ebook reader con schermi a colori, anche se – in genere – attestati tutti sui 6 pollici di diagonale. Il brand cinese Bigme, da qualche tempo, sta esplorando formati differenti, più grandi, come confermato dal varo del già sold-out (su JD.com, a 3.499 yuan o 450 euro) Bigme S3.

Il nuovo e-reader Bigme S3 (19,05 x 13,46 x 0,65 cm, per 221 grammi) si avvale di un display e-ink Carta da 7.8 pollici, con tecnologia di filtro colore Kaleido di 2a generazione, in grado di offrire il supporto a 4.096 colori: in bianco a nero, la risoluzione è di 1872 × 1404 pixel (300 PPI) mentre, a colori, la risoluzione scende a 624 × 468 pixel (100 PPI), col risultato che, rispetto a un LCD o un OLED, le immagini colorate risultano un po’ granulose, come sulla carta di un giornale.

In compenso, la presenza di 36 livelli di illuminazione permette di adattare la luminosità dello schermo alla luce del giorno ed alla sensibilità dei propri occhi. La presenza di un digitalizzatore WACOM consente l’uso della penna capacitiva (con tasto “gomma” e supporto ai comandi vocali) allegata, solitamente posizionata, ad aggancio magnetico, dietro la cover, in una sua rientranza.

A muovere l’e-reader a colori Bigme S3 è un processore a otto core (1.8 GHz), supportato da 2 GB di RAM per un fluido cambio pagina, con i libri digitali (in vari formati, tra cui PDF, epub, mobi, etc) stoccati sullo storage, non espandibile da 32 GB: quest’ultimo ospita anche le applicazioni scaricate, via Wi-Fi, dal sistema operativo in auge, Android 8.1. Tra le dotazioni dell’e-reader Bigme figura anche un array di due microfoni, in ragione dei quali sono supportate alcune utili funzioni.

Nello specifico, Bigme S3 dispone della “traduzione vocale” in diverse lingue, col testo che viene automaticamente trascritto nella lingua di destinazione scelta, e della funzione “registrazione trascrizione“, che permette di ottenere la versione testuale di un audio captato, senza problemi di interferenze (essendo presente la cancellazione del rumore). La batteria, da 2.000 mAh, caricabile da microUSB Type-C, assicura diverse giornate di autonomia, prima del successivo rabbocco.