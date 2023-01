Pi7 S2 e Pi5 S2: ufficiali gli auricolari premium di Bowers e Wilkins

Ascolta questo articolo

Dopo le cuffie dello scorso Giugno, negli ultimi giorni il marchio Bowers & Wilkins è tornato a occuparsi di auricolari, ovviamente iper premium come da suo abituale posizionamento nel mercato di fascia alta, ufficializzando i nuovi auricolari tws Bowers e Wilkins Pi7 S2 e Pi5 S2, arrivati a quasi due anni dalla prima generazione.

Il modello Pi7 S2 è previsto nei colori Nero satinato, Tela bianca, Blu notte: le unità di emissione, impermeabili IP54 contro sudore e schizzi di pioggia, pesano 7 grammi ciascuna, mentre il case (61 x 28 x 56 mm) per la ricarica e il trasporto ne pesa 47. Ci sono ovviamente i comandi via tocco, mentre il Bluetooth 5.0, la cui portata è stata estesa a 25 metri, supporta i codec SBC, AptX (classic, adaptive e HD) e AAC, gestisce i profili A2DP 3.1, BLE, HFP 1.7.1, AVRCP 1.6.1, HSP 1.2, e consente una connessione audio a 24 bit (reali).

All’interno, operano driver dinamici da 9,2 mm, ma anche un DSP dalle alte prestazioni. Sempre in favore dell’audio, operano 3 microfoni, messi a disposizione non solo delle chiamate ma anche della cancellazione attiva del rumore, ANC, capace di adattarsi all’intensità del disturbo ambientale. L’autonomia è di 5 ore con l’ANC spento ma, grazie alla custodia (caricabile in wireless Qi e via Type-C), guadagna altre 16 ore di riproduzione, per un totale di 21 ore. Essendo presente la carica rapida, in 15 minuti si ricavano altre 2 ore di riproduzione.

Simili nel design e nelle specifiche, gli auricolari Pi5 S2 di Bowers e Wilkins sono previsti nei colori Grigio tempesta, Lilla primavera e Grigio nuvola. Rimane l’impermeabilità IP54, ma il peso scende a 6 grammi per unità, mentre la custodia, caricabile in Type-C e wireless Qi, rimane da 47 grammi.

Autonomi sempre per 5 ore a carica completa, questi auricolari ottengono però 19 ore ulteriori di riproduzione dalla custodia (61 x 28 x 56 mm): grazie alla carica rapida, in un quarto d’ora vengono guadagnate sempre 2 ore. Dotati dei canonici comandi touch, gli auricolari Pi5 S2 hanno driver dinamici da 9,2 mm e, per chiamate e ANC, mettono a disposizione solo due microfoni. Il Bluetooth 5.0 ha sempre un’estesa portata, come nell’altro modello, e supporta tanto i profili A2DP 3.1, AVRCP 1.6.1, HFP 1.7.1, HSP 1.2, BLE, quanto i codec AptX, AAC, SBC.

Attualmente i nuovi auricolari Bowers e Wilkins Pi7 S2 e Pi5 S2 sono disponibili già sul sito ufficiale, ma non ancora su Amazon: nello specifico possono essere comprati rispettivamente a 399 e 299 euro di listino.