Bowers & Wilkins: ufficiali le cuffie Px7 S2 con migliorie anche nell’ANC

Dopo la lussuosa soundbar Panorama 3, la britannica Bowers & Wilkins, in attesa della versione Px8 prevista per fine anno, con un prezzo di 549 dollari e specifiche premium (dai materiali alle funzionalità), ha annunciato le nuove cuffie wireless Px7 S2, in vendita presso rivenditori autorizzati e sullo store ufficiale online al prezzo di 429 euro.

L’headset B&W Px7 S2 ha subito un restyling che, dopo averlo reso più leggero e sottile, ne ha migliorato il comfort anche prevedendo delle imbottiture migliori in memory foam per i padiglioni: le colorazioni, ciascuna con dettagli complementari, sono tre, ovvero nero, blu e grigio. Il controllo può avvenire in vari modi, in primis partendo dai pulsanti fisici presenti su ciascuna unità, utili anche a richiamare l’assistente vocale fornito dal telefono associato.

A parte questo, le B&W Px7 S2 sono gestibili anche via app Bowers & Wilkins Music, che può essere usata per regolare l’equalizzazione, personalizzare i controlli, associare il dispositivo sorgente mobile, accendere o spegnere l’ANC, gestire (dopo un venturo update) la riproduzione in streaming della propria musica, accender e regolare la sensibilità dei sensori di presenza (che mettono in pausa la riproduzione quando le cuffie son sfilate).

All’interno operano dei driver da 40 mm, che assicurano la resa di ogni dettaglio del segnale, vantando sempre bassi livelli nella distorsione dello stesso: l’ingegnerizzazione di questi elementi ne ha previsto la collocazione angolata (come nelle P9 Signature), di modo che vi sia una distanza costante da ogni punto degli stessi rispetto alle orecchie dell’utente, per assicurare un palcoscenico sonoro ancora più ampio. Sempre a contribuire alla qualità sonora intervengono altri fattori: nello specifico, il DSP (digital signal processsing) progettato dal brand permette uno streaming ad alta risoluzione (a 24 bit) dai servizi compatibili, mentre il codec Qualcomm aptX Adaptive effettua adeguamenti in base alla qualità della connessione dalla fonte, per assicurare un ascolto sempre ottimale.

Uno degli elementi clou è rappresentato dalla migliorata cancellazione attiva del rumore, ANC: dei sei microfoni presenti, due si occupano di sopprimere il rumore per fornire chiamate nitide, mentre due reagiscono al rumore ambientale e altri due sono incaricati di attenzionare l’uscita delle unità di emissione. In totale, quindi, l’ANC, capace di ridurre il rumore di 30 dB, e affiancato da una modalità trasparenza per la contezza di quel che accade intorno, può contare quindi su 4 microfoni

Sul versante dell’autonomia, le cuffie Bowers e Wilkins S2, provviste anche di supporto ai collegamenti via jack da 3.5 mm e USB Type-C (es. per la ricarica), mediante due cavi presenti nel kit d’acquisto, e del supporto al multipoint, assicurano, dopo una carica completa in 2 ore, sino a 30 ore di funzionamento e, grazie alla ricarica rapida, in appena 15 minuti di rabbocco, offrono all’utente uno “sforamento” di 7 ore di ascolto aggiuntive.