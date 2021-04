Ufficiali gli auricolari tws PI7 e PI5 di Bowers & Wilkins

Prendendo spunto, nel nome, dalle cuffie P5 e P7, il marchio britannico Bowers & Wilkins ha annunciato i nuovi auricolari PI7 e PI5, in grado di combinare la comodità del wireless alla sua firma audio inconfondibile, aggiungendo anche alcune funzionalità smart, come il ricorso agli assistenti vocali di Apple e Googe, ed una notevole cura realizzativa.

Predisposti in bianco con finiture metalliche o nero charcoal (total black nei PI5, con riflessi dorati nel PI7), gli auricolari tws Bowers & Wilkins PI7 e PI5 sono impermeabili IP54 contro sudore e pioggia, risultando adatti anche all’uso in outdoor, cioè all’aperto. Il modello di punta, ovvero i PI7 (399.99 euro) supportano la trasmissione ad alta definizione, a 24 bit (contro i 16 del modello PI5).

Al loro interno, vi sono driver da 9.2 mm per i bassi ed i medi, ed un tweeter incapsulato in una struttura tubolare, con ognuna delle due componenti presieduta da un proprio amplificatore. Dotati di comandi touch esterni, integrano su ogni unità 3 microfoni (per un totale di 6), due dei quali dedicati alla cancellazione attiva e adattiva del rumore, mentre uno, grazie al CVC (Clear Voice Capture), è destinato alle chiamate più chiare.

Connessi alla sorgente via Bluetooth 5.0, supportano vari codec (es. aptXHD, AAC, SBC), tra cui anche l’aptX adattivo, per assicurare sempre un buon output a fronte di eventuali interferenze sulla connessione: l’autonomia (con ANC attiva) arriva a 4 ore (cui se ne possono aggiungere altre 2 dopo 15 minuti di carica rapida), ma tocca le 20 totali grazie ai 4 cicli di carica della custodia che, caricabile via Type-C o in wireless, dispone anche di un jack da 3.5 mm che, connesso a una fonte priva di Bluetooth, ne riceve il segnale audio, per poi ritrasmetterlo agli auricolari.

I più accessibili Bowers & Wilkins PI5 (249,99 euro) integrano i soli driver da 9.2 mm (con amplificatore) cui è demandato il compito di coprire l’intero spettro delle frequenze: il Bluetooth 5.0 supporta il codec aptX standard, e la cancellazione attiva del rumore, presente, conta su due “soli” microfoni per unità. Il downgrade in questione consente però una miglior batteria, stanti le 4.5 ore di autonomia (con ANC attivo), che arrivano a 22.5 complessive, grazie alla custodia, provvista solo delle ricariche wireless e Type-C.