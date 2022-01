Philips presenta il meglio delle smart TV per il 2022

Con perfetta puntualità quanto a periodo dell’anno, posto che altri modelli di smart TV vengono di solito presentati all’IFA di Settembre, nel corso dell’evento TP Vision 2022, Philips ha presentato diverse serie di tv intelligenti previste per questo 2022.

Dotata di una sottile cornice metallica, la serie Philips OLED 807, nei tagli da 48, 55, 65 (rispettivamente a 1.499, 1.799, 2.499 euro, con girevoli piedini d’appoggio in metallo cromato, a T) e 77″ (a 3.999 euro, con piedini in scuro metallo cromato), attorniati su 4 lati dall’illuminazione Ambilight che espande in modo più preciso i colori degli elementi a schermo, prevede l’impiego di pannelli UHD del nuovo tipo OLED.EX che, grazie agli emettitori organici in deuterio, garantiscono il 30% di luminosità in più, nel caso non bastasse la matrice WRGB che, tra i vari vantaggi (minore usura dei pixel, maggior precisione dei colori), contempla proprio le immagini più luminose. Presente il supporto all’alta gamma dinamica negli standard HDR10 (anche Plus e Plus adaptive), Dolby Vision e HLG, la serie Philips OLED 807 supporta la tecnologia IMAX Enhanced (con beneficio verso parte dei contenuti Disney+), e risulta in possesso della versione aggiornata della tecnologia anti burn-in che, suddiviso lo schermo in zone, senza alterare la luminosità nelle altre, la riduce d’intensità solo dove vi sono elementi, come i loghi, statici.

Grazie alla quinta generazione del processore P5 AI è possibile ottenere una riduzione delle distorsioni e del rumore nelle immagini (tecnologia IMAX Digital Media) e sfruttare il sensore di luce ambientale per auto-regolare live, sia in HDR che in SDR, parametri come il gamma, la luminosità e i colori delle immagini. Nell’ambito dei profili cinematografici (AI Auto Film Mode), ben 7, il costruttore ha compreso quello personale, il Clear Crystal che, pur puntando sulla vividezza, la bilancia con i colori intensi e il contrasto, l’Home Cinema e il Filmaker Mode che, rilevando un contenuto redatto in Dolby, lo trasformano rispettivamente in Dolby Vision Dark e Dolby Vision Bright, i profili ISF diurno e notturno ora convertiti in Expert 1 e 2, e quello per la calibrazione Calman. In ogni caso, l’utente può intervenire, a seconda di cosa voglia privilegiare nella visione, su tre opzioni, con Eye Care che mette in primo piano il comfort della vista, Colour Temperature Optimization, che tien conto della luce della stanza per regolare la temperatura cromatica, e Dark Detail Optimization che, nel guardare la TV senza le tapparelle abbassate in giornate luminose, preserva comunque i dettagli nelle zone scure.

Lato audio, la serie Philis OLED 807 annovera un sistema a 2.1 canali da 70 watt complessivi, con bassi ben presidiati da 4 radiatori passivi e da un subwoofer rivolto sul retro, all’insegna di un output che può essere esteso sia collegando in Wi-Fi satelliti posteriori, soundbar o subwoofer, che inserendo la TV in un sistema audio multi-room (Philips TV & Wireless Home System con DTS Play-Fi). In favore dei gamers, già attenzionati da 100-120 Hz di refresh rate, intervengono le due porte HDMI 2.1 con eARC (sulla 2a), banda passane supportata a 48 Gbps, VRR (tra 40 e 120 Hz), ALLM, G-Sync e FreeSync Premium. Chiude il quadro generale Android TV versione 11, con il controllo che può essere eseguito grazie ai comandi vocali (Assistant/Alexa) impartiti al telecomando retroilluminato rifinito in metallo argentato e insertato di pelle Muirhead.

La serie Philips 9507 ha diversi elementi in comune con la 807 appena vista, basti pensare al supporto ai principali standard HDR, alla certificazione IMAX Enhanced, al medesimo processore P5 AI di 5a generazione, agli accorgimenti per il gaming delle HDMI 2.1, ed al sistema operativo Android TV 11. Quel che varia, in questa serie, allestita nelle diagonali da 55 65 e 75 pollici, è il fatto che si basi sulla tecnologia dei MiniLED che, dietro l’LCD, quale retroilluminazione, optando per LED più piccoli e quindi in maggior numero, consente più zone di controllo della luminosità, con la conseguenza che, senza sacrificare la stessa, ci si avvicina ai livelli di nero degli OLED e ci si allontana dagli slavati dettagli e dall’ingrigimento anonimo dei consueti TV LCD LED.

Fiore all’occhiello, la Philips The One 8807 Performance Series, nei tagli da 43” (699 euro), 50” (799 euro), 55” (899 euro), 65” (1.099 euro), 75” (1.499 euro) e 86 pollici (2.999 euro), volta a combinare elementi premium con facilità d’installazione e accessibilità d’acquisto, adotta pannelli LCD 4K sino a 120 Hz (partendo da modelli a 60 Hz), all’insegna di un’attenzione al gaming che prevede anche le HDMI 2.1 (con eARC, VRR, Freesync Premium, ALLM, 48Gbps come banda passante), bassi tempi di risposta (9 ms) e (al pari della serie OLED 807) anche una nuova Game Bar (per modificare al volo certi parametri, senza lasciare il gioco, a seconda che il gameplay sia un gioco di ruolo, uno strategico in tempo reale o uno sparatutto in prima persona). Non manca il processore proprietario P5 per l’accuratezza nel colore e la fluidità nel movimento, con altri benefici all’imaging ottenuti via HDR (Dolby Vision, HLG, HDR10+) mentre, per il sound, sono previsti sia il Dolby Atmos che il sistema multi-room per l’audio wireless ad alta risoluzione noto come DTS Play-Fi.