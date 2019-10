Philips: in arrivo le smart TV HDR 55PUS8204 con audio Dolby Atmos e Android TV

Nonostante la continua presentazione di prodotti per il supporto tecnologico alla persona, non è mai troppo tardi per un buon intrattenimento domestico, come dimostrato dall’imminente arrivo in commercio della nuova serie di smart TV 55PUS8204 del leggendario brand olandese Philips.

La serie di televisioni intelligenti 55PUS8204, cadenzata in 3 diversi polliciaggi (50/55/65”) e con risoluzione UHD, esordisce con un look quasi da monitor piatto per PC, con un perimetro argentato sotto il quale spicca una mattonella d’appoggio più spessa sul davanti, ma più sottile man mano che si nasconde alla vista.

Dotate di tecnologia di retroilluminazione a LED, le smart TV 55PUS8204 di Philips supportano i principali standard HDR (HDR10/10+, HLG, Dolby Vision), svariati formati video (da quelli più noti, come l’Avi e l’Mpeg-1/-2/-4, a quelli meno popolari, tra cui l’Mkv, il VP9, l’HEVC H.265, e il WMV9/VC1), e garantiscono una copertura del 90% sulla scala colore DCI-P3: il tutto, ottenuto grazie anche al processore P5 Perfect Picture, qui abbinato con una combinazione mnemonica (RAM e storage) da 3+16 GB, permette alle smart TV Philips 55PUS8204 di conseguire un ragguardevole punteggio di 1.900 quale Picture Performance Index.

Il coinvolgimento multimediale dei modelli in oggetto si esalta, sempre a livello visivo, con la consueta tecnologia Ambilight che, in questo frangente, illumina 3 dei 4 lati della TV con i colori di riferimento delle immagini in riproduzione mentre, a livello sonoro, pompano forte (10W x 2) i due altoparlanti ottimizzati Dolby Atmos.

Lato software, le Philips 55PUS8204 sono animate da Android TV su base Pie 9.0, con conseguente accesso al Play Store e supporto nativo a Google Assistant (richiamabile da telecomando, ove spiccano anche i tasti per Netflix e Rakuten TV): in più, disponendo d’uno speaker Bluetooth compatibile, scelto tra gli Eco Dot appena sfornati da Amazon, è possibile anche beneficiare del contributo di Alexa (“Works with”).