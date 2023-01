Philips Hue: ufficiali le tante novità per l’illuminazione dinamica e smart

Ascolta questo articolo

Portando avanti la collaborazione intrapresa in occasione di IFA 2022, Philips ha annunciato una novità in tandem con Samsung e diverse altre sorprese, anche in questo caso riguardanti la linea di prodotti Hue dedicata all’illuminazione dinamica.

La prima novità si è sostanziata nell’applicazione Philips Hue Sync TV (129,99 euro), messa a disposizione delle smart TV OLED Samsung del 2022 e dei modelli più recenti, tra cui la serie Q60. Tale app, acquistabile dall’app store delle TV Samsung, svolge lato software quello che il Philips Play HDMI Sync Box faceva lato hardware per tutte le TV, ovvero offrire una sincronizzazione tra i colori sullo schermo e alcune tipologie di illuminazione smart, nella fattispecie rappresentate dalle strisce luminose e dalle lampade a barre Hue Play (però controllate attraverso l’Hue Bridge da 59,90 euro).

Secondo quanto riportato, l’app di cui sopra supporterà vari tipi di output video (4K e 8K, HDR10+) e i contenuti dalle app di streaming preinstallate Disney+ e Netflix.

In tema di prodotti hardware, Philips Hue ha annunciato che la Philips Hue Go Portable Table Lamp arriverà in Italia il 21 Febbraio a un prezzo ancora non svelato (negli USA costa 160 dollari). Del tutto nuovo invece è il Philips Hue Resonate Downward Wall Light. Si tratta di una lampada per esterni che può essere messa all’ingresso per dare un caldo benvenuto agli ospiti o usata per dare colore a un patio / portico: emana la luce, regolabile nella temperatura colore, bianca o colorata, verso il basso e, via clip apposita, permette di personalizzare e ridurre il fascio luminoso per adattarlo alle colonne più strette.

In arrivo a Marzo, sempre a un prezzo non ancora noto, il telecomando wireless Philips Hue Tap Dial Switch guadagna, rispetto al supporto squadrato da parete, un mini supporto rotondo, che lo rende adatto a collocarsi un po’ ovunque, persino sugli armadi o sulla parete magnetica di un frigorifero.