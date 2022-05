Philips annuncia l’arrivo in Italia (anche) di diverse smart TV The One 2022

Ascolta questo articolo

Come già fatto nel 2019, anche quest’anno, dopo qualche mese dall’esordio, Philips ha comunicato i prezzi ed i recap base per alcune delle sue più recenti smart TV pronte ad arrivare sul mercato italiano: in questo caso, le serie, a base LCD, sono le The One 8887/8517/8507 e la 8007, accomunate dall’impiego del firmware Smart TV (fondato su Android TV 11), dalla risoluzione UltraHD HDR, e dall’illuminazione posteriore immersiva Ambilight.

La serie The One 8887 arriva in tre diagonali, con quella da 43” (43PUS8887/12) prezzata a 799 euro, quella da 50” (50PUS8887/12) a 899 euro, e quella da 55” (55PUS8887/12) venduta a 999 euro. A livello visivo, certificato il supporto a HDR10 (anche Plus), HLG, Dolby Vision, oltre che della retroilluminazione Direct LED, si beneficia di 100/120 Hz di refresh rate, del FreeSync Premium, e delle ottimizzazioni garantite dal processore di 5a generazione P5. Sul versante audio (sistema 2.0 da 20W), sono presenti invece il supporto agli standard Dolby Atmos e, per il multi-room, DTS Play-Fi.

A coordinare il tutto, lato hardware, è il processore Mediatek MT9970, accompagnato da 4 GB di RAM e 16 GB di storage, che offre anche il supporto al Bluetooth 5.0 e al Wi-Fi ac. Sul retro, oltre all’illuminazione Ambilight su 3 lati interagente con quella HUE, sono presenti 4 porte HDMI, due delle quali 2.1 con VRR tra 40 Hz e 120 Hz, 48 Gbps, UHD@120Hzm ALLM, eARC (sulla seconda delle HDMI 2.1).

Il sistema operativo Android TV 11 gestisce alla perfezione le varie fonti, tra cui la televisione ibrida HbbTV 2.0.3 e i decoder per il digitale terrestre (DVB-T2) e satellitare (DVB-S2): il controllo avviene mediante il telecomando standard con Assistant (Alexa è supportato via speaker compatibili) che, sul retro, ha una tastiera QWERTY.

Differenziate nel design cromatico, col grigio antracite sparso su cornice e base nella prima serie, e l’impiego dell’argento chiaro per la finitura di cornici e base nella seconda serie, le smart TV The One 8517 e 8507 condividono lo stesso expertise tecnico: la risoluzione UltraHD con retroilluminazione Direct LED qui sconta un più basso valore di refresh rate, da 50/60 Hz, sebbene permangano le ottimizzazioni della quinta gen del processore d’immagine P5 e il supporto agli standard HDR10, Dolby Vision, HLG, HDR 10+. Il sistema audio, 2.0 da 20W con Dolby Atmos e DTS Play-Fi, è ancora presente.

Non cambia neppure il processore MT9970, sempre con RAM e storage da 4+16 GB, e la presenza delle connettività Wi-Fi 5 dual band e BT 5.0: tra le sorgenti, l’utente potrà contare, oltre che sugli streaming tratti da Android TV 11, anche sui decoder per il satellitare e il digitale terrestre, con contenuti interattivi ed extra via tv ibrida HbbTV 2.0.3. Il retro coinvolge ancora, visivamente, col connubio Ambilight su 3 lati che si sincronizza con le lampadine HUE in casa, e presenta le porta HDMI in forma di un poker di ingressi tra cui due assolvono alle specifiche 2.1 con eARC (sulla 2°), ALLM, VRR (qui però con excursus da 48 a 60 Hz). Il telecomando è sempre quello standard, con Assistant supportato direttamente via microfono (mentre per Alexa bisogna possedere degli speaker compatibili).

In questo caso, sul piano distributivo, la serie The One 8517 propone a 699 euro il modello 43PUS8517/12 da 43 pollici, a 799 euro quello 50PUS8517/12 da 50″, e a 899 euro quello 58PUS8517/12 da 58″. Diversamente, la serie The One 8507, sempre tripartita per dimensioni, prezza il modello 43PUS8507/12 da 43″ a 699 euro, quello da 50” – 50PUS8507/12 – a 799 euro, e quello 58PUS8507/12 da 58 pollici ad 899 euro.

Fanalino di coda, sempre con tanto di telecomando standard, la serie 8007 non dichiara la retroilluminazione in stile Full LED vista sulle The One di cui sopra. Qui è presente comunque la risoluzione UHD, con un refresh rate basico, da 50/60 Hz, e il supporto agli standard HDR10, HLG, HDR 10+, Dolby Vision: il processore d’immagine cambia, ripiegando sul Pixel Precise Ultra HD. Passando all’audio, si perde il DTS Play-Fi, col sistema audio 2.0 da 20 W che però non si fa scappare il Dolby Atmos.

Ai timoni di comando, a coordinare il tutto opera un diverso assetto elaborativo, con un processore MT9288 che può contare su 2 GB di RAM e 16 GB di storage, sempre per Android 11 TV: confermati i decoder S2 e T2, e la tv ibrida HbbTV 2.0.2, le connettività variano parzialmente visto che, assieme al Bluetooth 5.0, è presente il Wi-Fi n. Sul retro, l’illuminazione su 3 lati di Ambilight è rimasta, ma non anche l’integrazione con quella HUE: le porte HDMI sono 4, ma le due HDMI 2.1 qui supportano solo il VRR (da 48 a 60 Hz).

I prezzi, poi, prevedono 579 euro per la versione da 43 pollici 43PUS8007/12, che salgono a 699 per quella 50PUS8007/12 da 50″, a 799 per quella 55PUS8007/12 da 55″, a 999 per quella 65PUS8007/12 da 65″ e, infine, a 1.099 euro per quella 70PUS8007/12 da 70 pollici.