Pebble Impulse: fitness watch con pulsossimetria e tracking della pressione arteriosa

Ultimamente, il settore dei wearable ha conosciuto nuovi protagonisti emergenti, come Noise, che ha da poco presentato uno sportwatch molto accessibile: anche Pebble, parte del gruppo FitBit, a sua volta ormai un asset di Google, si è cimentata in un fitness watch economico che, in veste di Pebble Impulse, si appresta a presidiare i mercati emergenti, a partire da quello indiano, ove è già in vendita, sia off-line che negli e-commerce.

Pebble Impulse ha dimensioni squadrate che, pur compatte, e quindi adatte al polso femminile, risultano idonee anche per gli sportivi di sesso maschile: in cima presenta un display da 1.3 pollici, con un pulsante laterale per confermare le scelte dell’interfaccia mentre, sulla “pancia”, monta un cardiofrequenzimetro. Quest’ultimo rileva la frequenza cardiaca e la pressione arterioa continuativamente, 24 ore su 24, anche a display spento e, in più, elemento raro per la fascia di prezzo a cui si pone l’Impulse, registra anche la saturazione di ossigeno nel sangue, SpO2, con una tecnologia pulsossimetrica proprietaria.

Munito di una batteria da 150 mAh, in ragione della quale assicura una settimana d’autonomia, animato lato hardware da un processore a 64 bit con due core e, lato software, dal firmware proprietario watchOS 6, il Pebble Impulse sfrutta il Bluetooth 5.0 per interagire con lo smartphone, dal quale riceve le notifiche per chiamate e messaggi, e visualizza le notifiche per le principali social/chat app, tra cui WhatsApp.

In tema salutistico, Pebble Impulse registra i passi fatti, le distanze coperte, le calorie consumate e financo l’apporto calorico, sì da aiutare a impostare degli obiettivi di benessere da raggiungere: non manca una modalità “multi sport”, che si occupa di annotare i risultati ottenuti in varie attività fisiche, tra cui il lavoro con i pesi e lo yoga. Grazie ai modelli del sonno, ed alla registrazione della frequenza cardiaca, il wearable tiene traccia del sonno, suddividendolo tra fase leggera, pesante, e di veglia.

Come accennato, Pebble Impulse è in vendita, nei canali tradizionali e online, principiando dal mercato indiano, al prezzo di 1.999 rupie, pari a pressappoco 25.12 euro, sebbene nella divisione locale di Amazon sia facile trovarlo anche a meno (1.946 rupie, circa 24.45 euro).