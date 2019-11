NoiseFit Evolve ed Evolve Sport: ufficiali gli sportwatch dal look premium

Dal quartier generale di Gurgaon, a poca distanza da Nuova Delhi, la hardware house indiana Noise, già nota per aver sfoderato di recente una fitness band ed uno smartwatch (Apple style), ha ufficializzato l’arrivo sul mercato, prima interno e poi global, di una coppia di differenti wearable, rappresentati dagli smartwatch circolari NoiseFit Evolve e NoiseFit Evolve Sport.

Disponibili a partire da 60 euro circa (ovvero da 5.499 rupie), presso l’e-shop proprietario (gonoise.com.), i nuovi arrivati divergono per colorazioni a disposizione, col primo modello cadenzato nelle nuance Blush Pink, Dusk Blue, e Slate Black, mentre il secondo sarà disponibile nella sua livrea nera: cromatismi a parte, ambedue condividono un leggero (43 grammi) chassis realizzato con un mix di plastica e alluminio anodizzato resistente alle infiltrazioni di acqua e polvere, grazie all’ottenimento della certificazione IP68. Il cinturino, invece, facile da rimuovere, è in morbido poliuretano termoplastico.

La parte alta dei NoiseFit Evolve ed Evolve Sport monta un display AMOLED da 1.2 pollici risoluto a 390 x 390 pixel che, oltre ad essere comodo per la lettura sotto la luce del sole, impatta favorevolmente anche sull’autonomia della batteria (da 180 mAh), stimata in massimo 10 giorni di stand-by, corrispondenti – sul campo – a più di tre giorni di operatività.

Grazie al Bluetooth, i NoiseFit Evolve ed Evolve Sport ricevono – mediante la compaion app per Android/iOS – le notifiche dalle applicazioni, avvertono delle chiamate in arrivo sullo smartphone, consentono la gestione della musica e della fotocamera del telefono mentre, per le funzionalità salutistiche, oltre al GPS dello stesso, si affidano al proprio cardiofrequenzimetro che, posto sul dorso a contatto col polso, traccia 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, offrendo un ottimo feedback a ben 9 attività fisiche, tra le quali lo yoga e la corsa indoor.

Ovviamente capaci di fungere da contapassi, grazie ai sensori di movimento, i due wearable indiani non si fanno mancare il monitoraggio del sonno, gli alert anti-sedentarietà, e – sempre a schermo – i promemoria che rendicontano dell’avvicinamento agli obiettivi prefissati.