Noise ColorFIT Pro 2: disponibile lo sportwatch iper autonomo con cardiofrequenzimetro

In piena estate, a Luglio, l’indiana Noise annunciò, dal quartier generale di Gurgaon, un fitness tracker in forma di smartband, noto come Noise ColorFIT 2: ora, a distanza di qualche mese, è già pronto il modello, denominato ColorFIT Pro 2 che, erede del ColorFIT Pro dello scorso anno, ne accompagnerà l’arrivo sui polsi degli utenti.

L’inedito ColorFIT Pro 2 è uno smartwatch impermeabile (IP68) idoneo a monitorare ben 9 attività sportive, compresa la corsa indoor, o gli esercizi yoga: nel farlo, utilizza il sensore cardiaco, di tipo ottico, posto sul dorso e capace di rilevare il battito del cuore per 24 ore continuative. I dati vengono mostrati su un display dalla classica forma squadrata, formato da un pannello LCD da 1.3 pollici, con risoluzione da 240 × 240 pixel, sul quale l’utente può variare, a piacimento, la watch face dinamica, a seconda dei dati che intende visualizzarvi.

Nello specifico, è possibile mostrare i passi compiuti, quando manca per il raggiungimento di un obiettivo, ma anche gli avvisi per l’arrivo delle chiamate, il contenuto degli SMS o dei messaggi WhatsApp, oltre che le notifiche provenienti da social (es. Facebook, Twitter) o VoIP (aka Skype): in questo modello manca il monitoraggio del periodo mestruale, a favore delle donne, ma risulta confermato l’attenzionamento del sonno e implementato un sistema che guida negli esercizi di respirazione, utili a ridurre lo stress ed a velocizzare il recupero post-allenamento.

Compatibile via Bluetooth con iPhone e smartphone Android, secondo l’azienda, il ColorFIT Pro 2 – una volta caricato – vanta un’autonomia anche superiore alla settimana (8 giorni) in uso medio: esteticamente, le opzioni di scelta disponibili si sostanziano nelle due nuance grigio nebbia e verde acqua.

Come da tradizione, anche il ColorFIT Pro 2 può essere comprato online, sia rivolgendosi a diversi importatori, che attingendo direttamente al sito ufficiale del brand, gonoise.com, mettendo in conto una spesa di pressappoco 38 euro, pari a locali 2.999 rupie.