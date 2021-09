Paperwhite 2021: da Amazon l’11a generazione del suo e-reader retroilluminato

Non solo HP, ma anche Amazon ha approfittato della giornata odierna per mettere in campo le sue novità hardware che, come appurato dalle precipitose anticipazioni degli store ufficiali canadesi e messicani nella giornata di ieri, si sono concretizzate nel nuovo e-reader Kindle Paperwhite 2021, anche in Signature Edition, già in pre-ordine sul noto e-commerce di Seattle.

Disponibile dal 27 Ottobre, il nuovo lettore di libri elettronici giunto alla sua undicesima emanazione, sempre impermeabile IPX8, ha un display ora portato a 6.8 pollici, a beneficio di chi legge molte riviste o PDF che, incluso tra cornici più strette (10.2mm su 3 lati), è del 10% più luminoso del modello del 2018, ma sempre con 300 pixel per inch (PPI): grazie ad un’intuizione vista sull’Oasis, permette anche di regolare la tonalità della luminosità.

Rispetto al modello precedente, i cambiamenti nell’11a generazione del Kindle Paperwhite 2021 comprendono anche una migliorata (dalle 6 settimane di prima) autonomia, ora pari a 10 settimane di lettura, con la batteria che, rabboccabile passando per una porticina microUSB Type-C, avvalendosi di un caricatore da almeno 9W, si carica del tutto, rapidamente, in appena 2.5 ore.

Altro elemento comune, tra la versione base e quella lussuosa, Signature Edition, del Kindle Paperwhite 2021 è, a partire dall’autunno, la rinnovata interfaccia software: quest’ultima, che al momento fa salve le già note funzionalità tra cui il Word Wise (definizione dei termini in inglese), e il Whispersync (sincronia tra i device associati allo stesso account in fatto di note, ultima pagina letta, segnalibri), oltre a portare in dote all’app un semplificato sistema d’accoppiamento con lo smartphone, permetterà di accedere rapidamente alle impostazioni con uno swipe dall’alto in basso in qualsiasi punto dello schermo e, nella barra di navigazione in basso, avrà un pulsante per un rapido switch tra la Home e il libro in lettura (o la libreria dell’utente, ora con novità per classificazioni e filtri). Inoltre, la barra di scorrimento sarà interattiva e vi sarà anche una nuova visualizzazione per le raccolte.

A differenziare le due versioni del Kindle Paperwhite 2021 vi sono alcuni plus non da poco: l’edizione “lussuosa” disponibile dal 10 novembre ha anche un sensore di luce ambientale per l’autoregolazione della luminosità del suo schermo, gode di uno storage 4 volte superiore (32 vs 8 GB), e beneficia pure della ricarica wireless, secondo lo standard Qi, attraverso una qualsiasi basetta compatibile.

In termini distributivi, il nuovo Kindle Paperwhite 2021 costerà (inclusivi di 3 mesi di abbonamento gratuito al servizio Kindle Unlimited) 139.99 euro con gli annunci pubblicitari, o 149.99 euro senza, mentre la Signature Edition, solo senza pubblicità, costerà 189.99 euro. Di corredo ai nuovi e-reader di 11a generazione con schermo retroilluminato, Amazon commercializzerà anche le cover ufficiali in pelle, che costeranno 39.99 euro nelle nuance lavanda, blu notte e nero, o 29.99 euro nel tessuto colorato nelle stesse palette cromatiche.