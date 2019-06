Kindle Oasis 2019: ufficiale il nuovo e-book reader premium targato Amazon

A due anni esatti dal precedente modello, varato nel 2017, ma a pochi mesi soltanto dall’adeguamento del Kindle base, quello da 79 euro, Amazon torna ad occuparsi di ebook reader (dopo la sortita nella domotica), con il varo, dal 24 Luglio, del suo nuovo modello di punta, rappresentato dal Kindle Oasis 2019.

Con le sue nuove misure (141 x 159 x 8.4-3.4 mm), il Kindle Oasis 2019 risulta di poco più leggero (188 vs 194 grammi) del predecessore, del quale comunque mantiene l’estetica, con la cornice spessa a destra, concepita sia in funzione ergonomica, per aiutare l’utente quando il device viene tenuto con una sola mano, che per ospitare i due pulsanti VoltaPagina.

Inserito all’interno di un telaio impermeabile alle cadute in acqua, sino a 2 metri per un’ora (IPX8), il Kindle Oasis 2019 monta un display e-ink da 7 pollici con 300 PPI di densità cromatica, soggetto ad alcuni miglioramenti: la retroilluminazione ora può contare su 25 LED in luogo dei precedenti 12, e ciò permette sia una più granulare articolazione del livello d’intensità per la luminosità automatica (gestita dai sensori in base alla luce ambientale) che l’arrivo della regolazione per la tonalità della luce, che può essere settata (anche automaticamente, a seconda dell’appropinquarsi del tramonto) verso una più calda nuance color ambra, particolarmente indicata per le ore serali.

L’autonomia è sempre ragguardevole, con la batteria che assicura 6 settimane d’uso (leggendo per mezzora al dì con il Wi-Fi spento e la luminosità impostata sul valore 13) dopo 3 ore di ricarica, effettuata tramite la canonica porticina microUSB (niente Type-C), mentre – per il resto – arriva anche una (non meglio definita) nuova tecnologia di cambio pagina.

Kindle Oasis 2019 sarà in vendita, con il consueto corollario di custodie anche ufficiali, in 3 combinazioni, ottenute incrociando gli storage disponibili, da 8 o 32 GB, con la presenza del solo Wi-Fi o, anche, della connettività 4G (gratuita): nello specifico, il modello da 8 GB col Wi-Fi costerà 249.99 euro, mentre quello da 32 GB richiederà 279.99 o 339.99 euro, a seconda che sia privo o comprensivo anche della connettività LTE menzionata.