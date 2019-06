Amazon scende in campo nella domotica, con un campanello-spioncino smart e un forno a microonde intelligente

Quando si pensa ad Amazon, il pensiero corre – correttamente – ai tablet Fire (come l’ultimo modello), o agli ebook reader (col modello base di recente omaggiato della retroilluminazione): eppure, non molti sanno che l’e-commerce di Seattle, attorno al maggiordomo virtuale Alexa, ha creato un vero e proprio ecosistema di prodotti per la casa, tra cui il recente spioncino smart “Ring Door View Cam” ed il forno a microonde intelligente “AmazonBasics Microwave”.

Nel primo caso (Ring Door View Cam), si tratta in realtà di un campanello, realizzato dalla controllata Ring, specializzata in sicurezza 2.0, con un design compatto ed un look elegante: la webcam contente riprese in FullHD grandangolari (180°) anche di notte o con poca luce (infrarossi), tarando il grado di sensibilità dei sensori di movimento che, oltre ad accorgersi di quando qualcuno suona al campanello, sono anche in grado di capire quando si bussa alla porta, inviando immediate notifiche allo smartphone dell’utente.

Le immagini vengono poi trasmesse tramite Wi-Fi all’interno della casa, risultando consultabili in diretta tramite smartphone o smart display Echo Show al quale, via Alexa, si può chiedere di visionare chi sia alla porta: in seguito, i filmati verranno conservati – per un mese – sul cloud di Amazon per una consultazione in differita (avendo sottoscritto un abbonamento di 3 euro al mese). Provvisto naturalmente di comunicazione bi-direzionale, ed alimentato a batteria, il Ring Door View Cam by Amazon è facile a montarsi, dacché va collocato al posto del tradizionale spioncino, ed è protetto da una speciale garanzia anti-furto con sostituzione immediata del medesimo: attualmente, tale gadget domotico è in vendita, ovviamente, su Amazon Italia, al prezzo di 199 euro.

Su Amazon USA, invece, è disponibile l’AmazonBasics Microwave, un forno a microonde smart con 700W di potenza e dimensioni compatte (19 litri circa di volume) che, a prima apparenza, sembra del tutto tradizionale, col tastierino numerico a destra per regolare la potenza su 10 livelli, e scongelare qualche pietanza. Tuttavia, la presenza di un tasto dedicato ad Alexa (è necessario aver montati uno speaker Echo nei paraggi) è possibile innestare tutta una serie di feature smart, come chiedere al concierge virtuale di Bezos, tra le altre cose, di aggiungere 30 secondi alla cottura, di scaldare il caffè, o di impostare la temperatura per cuocere una busta di popcorn da 42 grammi.

In quanto integrato con la funzione “Amazon Dash Replenishment“ dei defunti Dash Button, il forno a microonde smart AmazonBasics Microwave è anche in grado di ripristinare automaticamente (essendo dotato di Wi-Fi) la scorta di pop-corn, ordinandoli scontati del 10% dopo aver visto quante volte tale feature sia stata utilizzata, aver consultato gli ultimi ordinativi in merito nell’e-commerce, ed aver ricevuto – via app – l’indicazione delle buste rimaste disponibili. Utilizzabile in ogni caso anche come semplice microonde, non disponendo di una connessione wireless funzionante, AmazonBasics Microwave è acquistabile al prezzo di 60 dollari.