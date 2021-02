Pantera Pico PC: in arrivo il computer mignon iper versatile

Con le sopraggiunte esigenze di allestire a casa un ufficio di fortuna, in tempi di coronavirus, il panorama hi-tech ha finito col popolarsi non solo di notebook, spesso molto leggeri, ma anche di tanti mini PC salva-spazio, basti pensare al Chuwi LarkBox o al più famoso Xiaomi Ningmei Cube: presto, però, grazie a una campagna di crowdfunding in via di lancio su Indiegogo, vi sarà anche un nuovo competitor, il Pantera Pico PC della start-up XDO.ai.

Pantera Pico PC ha uno chassis squadrato in alluminio dimensionato a 6,65 x 6,68 x 4,44 cm che, però, per lo smaltimento del calore opta per una soluzione attiva, tramite una mini-ventola da 9.500 giri per minuto (RPM). A fronte di diversi prodotti similari, le porte presenti perimetricamente, sia davanti che dietro, sono davvero numerose, stante la presenza di un lettore di microSD, di una type-C (alimentazione), di quattro USB Type-A (di cui tre con standard 3.0), di un jack da 3.5 mm, e di una HDMI 2.0.

Sotto il tettuccio, corredato lungo il bordo da una circonferenza illuminata a LED, alberga un processore quadcore (da 2 a 2.7 GHz) Celeron Refresh, l’Intel J4125 a 14 nanometri supportato da una scheda grafica integrata Intel UHD 600: tra le varie configurazioni, sarà possibile spingersi sino a 8 GB di RAM (LPDDR4) e 512 GB di storage (eMMC 5.1, espandibile anche mediante uno slot per un SSD M.2 2242). Non mancherà, pur in un volume così esiguo, il modem per le connettività senza fili, rappresentate dal Bluetooth 5.0 e dal Wi-Fi dual band (da 422Mbs).

Secondo quanto reso noto dall’azienda mediante un video promozionale, sarà possibile espandere le funzionalità dell’ultra tiny Pantera Pico PC attraverso un XDO Xentaur Entertainment Dock provvisto, tra le altre cose, di altoparlanti e batterie integrate.

Animato lato software al sistema operativo Windows 10 di Microsoft, ma certificato per funzionare anche con le distro open di Linux (tra cui Ubuntu), abilitato a supportare monitor 4K, il nuovo mini computer targato XDO.ai sarà presto acquistabile, in varie opzioni cromatiche (tra cui una rossa ed una blu), in anteprima, partendo da un prezzo di 149 dollari (corrispondenti a pressappoco 123 euro, secondo il cambio attuale).