Da Xiaomi, Rubik’s Cube Mini e Mi Notebook 14 e-Learning Edition per smart working e home schooling

Ormai da tempo versata anche nell’hardware informatico, il creativo brand cinese Xiaomi non si è fatto sfuggire l’occasione per offrire due pratiche soluzioni elaborative per l’home shooling e lo smart working, molto differenti da loro, in quanto sostanziatesi in un curioso pocket PC e in rinnovato notebook con Windows 10 Home.

Il primo prodotto a tema informatico annunciato da Xiaomi in quest’avvio di fine settimana è rappresentato dal Rubik’s Cube Mini che, sponsorizzato sul proprio crowdfunding Youpin, è stato realizzato dal partner Ningmei, all’insegna di una soluzione tascabile che ricorda molto da vicino il Chuwi Larkbox.

Inserito in uno chassis metallico appunto dalle forme e dalle dimensioni (62 x 62 x 42 mm, per 145 grammi) simili a un cubo di Rubik, il miniPC di Ningmei/Xiaomi si concede il lusso di una dissipazione attiva, affidata a una mini-ventola, il cui compito è di tenere sotto controllo i bollenti spiriti del processore Intel Celeron J4125, un quadcore (da 2 a 2.7 GHz in Turbo Boost) che, privo di Hyperthreading, riesce a contenere il calore generato a 10W di TDP.

Munito di una GPU ovviamente integrata per ragioni di spazio (la Intel UHD 600 con 12 unità di calcolo e una frequenza operativa dinamica da 250 a 750 MHz), il Rubik’s Cube Mini integra un modem per il Wi-Fi ed il Bluetooth, e uno schieramento di porte non scontato per le sue dimensioni, con il frontale che alloggia il lettore di schedine di memoria e il jack per le cuffie, e il retro che cela una HDMI e tre porte USB (di cui due 3.0 e una Type-C).

In attesa di numi su una sua eventuale distribuzione global, attualmente il Rubik’s Cube Mini può essere comprato a 149 dollari per la variante base con 6 GB di RAM e 128 GB di storage a stato solido, o a 189 dollari necessitando di 8 GB di RAM e di 256 GB di storage SSD, anche se il clou, come specifiche (quelle top) e design, si ha con la Ironman Edition, a 201 dollari.

Oltre al mini computer desktop in questione, Xiaomi ha rilasciato (in India, per 34.999 rupie, o 401 euro) anche una e-Learning Edition del suo Mi Notebook 14 (323 x 228 x 17,95 mm, per 1.5 kg): il telaio metallico di quest’ultimo, spalancato, palesa un panoramico (16:9) display LCD da 14 pollici risoluto in FullHD sull’81.2% di screen-to-body, ben leggibile all’aperto (trattamento anti-riflesso) o ai lati (IPS), sormontato da una webcam (HD) per i meeting online e le videolezioni FAD.

Di rimpetto, una tastiera con caps a forbice, precisa, reattiva, con corsa corta, ma priva di tastierino numerico, fa da scudo al processore Intel di 10a generazione, i3-10110U, un modesto dual core (da 2.10 a 4.10 GHz) con 4 thread, supportato dalla GPU integrata Intel UHD Graphics G20 che, nel modello in questione, può contare unicamente sulla configurazione mnemonica che prevede 8 GB di RAM (di tipo DDR4 2666 MHz) e 256 GB di storage SSD (con interfaccia SATA 3).

Autonomo per pressappoco una decina d’ore, in ragione della batteria da 46 Wh caricabile dall’alimentatore a 65W, comunque impiegabile anche per il diletto post impegni (es. nell’ascoltare Spotify), grazie agli appaganti due speaker stereo da 2W ottimizzati per il DTS Audio, il Mi Notebook 14 e-Learning Edition garantisce le connessioni senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5/ac dual band, le funzionalità Mi QuickShare (per scambiare i dati col telefono) e Mi Blaze unlock (per sbloccare il portatile con lo smartwatch), e diverse porte perimetriche, comprensive dell’ingesso DC per l’alimentazione, della HDMI per lo schermo esterno, di un mini-jack combo per cuffie e microfono, e di tre USB (di cui due 3.1 full sized).