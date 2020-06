Panasonic ufficializza le smart TV OLED UHD, serie HZ980, con HDR e surround

Dopo l’anticipazione sul canale YouTube europeo di Panasonic, la divisione belga del brand nipponico ha inserito a listino (con disponibilità da Agosto) una nuova serie di smart TV OLED UHD, la HZ980, con diverse specifiche tratte dalla serie HZ1000, presentata alla stampa nel rodato evento di inizio anno, tenutosi in quel di Febbraio.

La serie di smart TV Panasonic HZ980 conserva il design minimale, e la base circolare che, in questo caso, non consente la rotazione del monitor: quest’ultimo è formato da pannelli OLED UHD da 55 (1.799 euro) e 65 pollici (2.499 euro), con refresh rate da 100 a 120 Hz. Direttamente dal bouquet degli altri modelli targati 2020, arriva il chip HCX PRO Intelligent Processor in ragione del quale, in quanto pannello Master HDR OLED, arriva il supporto ai principali standard HDR (HDR10, HLG, HDR10+), ora inclusivi anche dell’HLG Photo per la visualizzazione delle foto scattate con le fotocamere professionali Lumix.

Sempre in tema di ottimizzazione delle immagini, risulta presente lo Smooth Motion Drive, per massimizzare la nitidezza delle immagini in movimento, e la facoltà di migliorare le immagini in HDR (Dolby Vision IQ) e standard definition (Intelligent Sensing) a seconda della luce ambientale, tramite appositi sensori. Non manca la Netflix Calibrated Mode, per esaltare la visione dei contenuti sulla celebre piattaforma, mentre i puristi della creatività potranno disattivare dal telecomando qualsivoglia ottimizzazione, e visionare un film, magari con la grana originale della pellicola, esattamente come l’aveva concepito e girato il regista (Filmmaker Mode).

Sul versante dell’output sonoro, la simulazione dell’effetto surround è affidata a due speaker da 15 W cadauno, ottimizzati con la feature Cinema Surround Pro, capaci di riprodurre il formato Dolby Atmos. Grazie al Wi-Fi è possibile migliorare i bassi connettendovi un subwoofer senza fili, laddove col Bluetooth è possibile avvalersi di cuffie tws, soundbar, o speaker esterni. Le porte, comprensive di ben 4 HDMI 2.1 con supporto al 4K@60Hz, beneficiano del canale audio di ritorno con supporto alle tracce loseless (eARC) e strizzano l’occhio al gaming, essendo in grado di abbassare automaticamente la latenza in fase di gioco (Auto Low Latency Mode).

Chiude la scheda tecnica della serie di smart TV Panasonic HZ980 l’interfaccia, My Home Screen, giunta alla release 5.0, con l’integrazione di alcuni noti servizi di streaming (YouTube/Netflix) ed il supporto ai comandi vocali, con Alexa disponibile sin da subito anche in italiano, mentre Assistant esordirà in tedesco ed inglese.