Panasonic: ufficiali le smart TV OLED ed LCD per il 2020

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Da quel che ho letto in Rete, le nuove smart TV di Panasonic vengono percepite come televisioni per intenditori, per esperti del cinema e dell'immagine, troppo difficili da settare: nello specifico, vien loro imputato di mancare di alcune feature che l'utenza normale avrebbe apprezzato, come il mirroring via AirPlay o Chromecast, l'integrazione di alcuni famosi streaming on demand (Apple TV+, Disney+, NowTV), ed un framerate elevabile financo a 120 Hz nell'anno delle consolle di Next Gen. Difficile non essere d'accordo.