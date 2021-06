Opus X: ufficiali le nuove cuffie di Razer con ANC, ampia autonomia e gaming mode

Trapelate dalla companion app (anche) degli auricolari Hammerhead True Wireless X, sono state ufficializzate le nuove cuffie circumaurali Opus X della americana-singaporiana Razer che, pur provenienti da un marchio focalizzato sul gaming, non disegnano altre destinazioni d’uso, magari per godere di musica e film, o per sostenere dei meeting online.

Del classico tipo con archetto imbottito rivestito nella stessa similpelle presente nei cuscinetti dei padiglioni laterali girevoli, le nuove cuffie Opus X (270 grammi) di Razer, eredi del modello visto nel Maggio del 2020, ricevono i comandi mediante pulsanti, tra cui uno multi-funzione, uno per il volume, uno per l’accensione o spegnimento, che può essere usato pure per intervenire sulla cancellazione attiva del rumore, ANC, che – però – porta l’autonomia, generalmente stimata in 40 ore, a ridursi in comunque generose 30 ore, prima della ricarica via Type-C (con relativo cavo da 0.5 metri presente in confezione).

Da segnalare che, per restare consapevoli dell’ambiente esterno, magari per captare le comunicazioni alla stazione, attenzionare il traffico quando si è a bordo strada, parlare con chi ci sta accanto senza interrompere la musica, è presente una modalità trasparenza denominata “Quick Attention”.

Affidata la qualità sonora a driver customizzati da 40 mm, con risposta in frequenza tra 20Hz a 20kHz, per un palcoscenico acustico che garantisca anche medi ed alti nitidi a fronte di bassi profondi, le cuffie Opus X di Razer, ovviamente provviste anche di indicatori a LED, si avvalgono di due microfoni per assicurare comunicazioni chiare sia nelle chat vocali in-game più concitate che durante le telefonate e i meeting online (es. con Zoom).

Il Bluetooth 5.0 predisposto per le nuove cuffie Razer Opus X assicura un’ampia copertura, ma ricorrendo alla Gaming Mode, che abbassa la latenza a 60 millisecondi, si riduce il lag tra la sorgente connessa in BT e le unità di erogazione sonora: attualmente, il nuovo headset è già disponibile all’acquisto per 109.99 euro. Nei rivenditori autorizzati, nei Razer Store e su Razer.com, è possibile accaparrarsele nelle nuance Mercury White e Quartz Pink, con la palette Razer Green disponibile solo nello store online o nei negozi fisici del brand.