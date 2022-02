Oppo Enco X2: ufficiali gli auricolari premium con ANC e doppio driver coassiale

Assieme agli smartphone Find X5, Oppo ha annunciato anche gli auricolari true wireless Oppo Enco X2 che, come per i telefoni, vantano prestigiose collaborazioni, rappresentate (come per i predecessori) dai danesi di Dynaudio e, frutto di 11 mesi di calibrazione congiunta, dal contributo del maestro di musica Joe Hisaishi.

Gli Oppo Enco X2, disponibilità da metà Aprile a 199.99 euro nelle colorazioni bianco e nero, hanno uno chassis impermeabile IP54 con stanghetta e un design in-ear, con una ceratura chimica antibatterica finalizzata a evitare che il cuscinetto siliconico si ostruisca: l’interno ospita un sistema a doppio driver coassiale, con un driver dinamico da 11 mm che si occupa dei bassi e un tweeter planare a quadruplo magnete che dedica alle alte frequenze una copertura da 20Hz a 40kHz.

Non manca la cancellazione attica del rumore, ANC, sino a 45 decibel, in grado di sopprimere rumori con 4 kH di larghezza massima, una tecnologia adattiva per profili personalizzati (il Golden Sound Boost che, ideato un modello di ogni condotto auricolare via algoritmo, elabora i suoni di conseguenza).

Certificati Hi-Res, predisposti per la registrazione binaurale via Dolby Audio, gli auricolari Oppo Enco X2 sono provvisti del sistema audio Super Dynamic Balance Enhanced Engine e, via Bluetooth 5.2 (per altro predisposto per il multi-point verso due dispositivi) con codec a bassa latenza e alta definizione HDC 4.0, supportano un bit-rate da 900 kbps. Sul versante delle chiamate, un apporto nell’ottimizzare la voce delle persone viene offerto dal connubio tra un microfono a conduzione ossea e un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale.

In grado di connettersi velocemente ai device Android via Fast Pair, gli auricolari Oppo Enco X2 vantano batterie integrate da 57 mAh in grado di assicurare 5.5 ore di autonomia (potendone recuperare 2 dopo appena 10 min di carica), per arrivare a un totale di 40 ore con la custodia, provvista di una batteria da 566 mAh, caricabile in Type-C e wireless.