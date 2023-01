OneXPlayer 2: ufficiale il miniPC Windows che si trasforma in console per giochi tripla A

Ascolta questo articolo

Specializzato in originali mini-PC spesso in ambito gaming, come il recente ONEXPLAYER Mini Pro, il marchio cinese One Netbook ha presentato un nuovo computer ibrido ipercompatto, l’OneXPlayer 2 (in prevendita a partire da 6.099 yuan, circa 842 euro), teso a essere un “tuttofare che serve il lavoro, la vita, l’intrattenimento e i giochi degli utenti in tutte le direzioni“.

Disponibile nei colori nero minerale e bianco neve di montagna, usabile anche con una tastiera esterna, provvisto di uno stand nascosto, OneXPlayer 2 misura nella parte più sottile 23 mm di spessore e ha un peso di 712 grammi per la sezione “tablet” che contiene schermo ed elettronica, che arrivano a 862 grammi montando i controller in stile Switch. Il dispositivo monta joystick ALPS con 18 gradi come angolo di inclinazione e 7,5 mm di altezza, grilletti lineari ALPS con 8,1 mm di corsa e 150 grammi di forza, pulsanti a spalla capaci di reggere 90 grammi di forza e il cui micro-movimento ha una battuta di 0,2-1 mm: non mancano due motori vibrazionali con la dimensione del feedback aptico che può essere regolata dal giocatore.

Il display dell’OneXPlayer 2 è un LCD IPS da 8,4 pollici con 2560 x 1600 di risoluzione (2,5K), supporto al tocco di 10 dita, 100% di copertura del color gamut sRGB, 358 PPI di densità di pixel per pollice, e supporto all’uso di un pennino con 4.096 livelli di pressione. La sezione audio comprende un paio di altoparlanti certificati da Harman Kardon.

Come centro elaborativo, questa console animata da Windows 11 annovera il chipset AMD Ryzen 7 6800U con GPU integrata Radeon 680M: grazie a Yihaoben, sarà possibile sostituire il processore senza dover cambiare l’intera macchina. La RAM LPDDR5 6400 MHz è da 16 o 32 GB, mentre lo storage SSD, da 1 o 2 TB, conta su 4 unità PCIe 3.0 NVMe: le combinazioni di memoria sono da 16 GB + 1 TB, 16 GB + 2 TB, 32 GB + 1 TB, 32 GB + 2 TB. Secondo l’azienda è stato posto un dissipatore di calore realizzato in rame nano-carbonio a presiedere ogni storage, abbassandone temperatura di 7° ma, sempre in ambito di raffreddamento, è previsto molto altro.

OneXPlayer 2 impiega una ventola dinamica (la cui velocità si tara sulla temperatura rilevata) diametrata a 75 mm e con 71 pale realizzate in un materiale polimerico a cristalli liquidi (per minimizzare il rumore), due tubi in rame da 8,6 mm di diametro e altrettanti cuscinetti termici a cambio di fase Honeywell.

Le interfacce, che permettono anche di collegare schermi esterni in 4K e docking station, prevedono una USB Type-C 4.0, una USB Type-C 3.2 , una USB Type-A 3.0, un jack audio da 3,5 mm, e un lettore di schede microSD 4.0. La batteria, da 65,5 Wh, si carica rapidamente (50% in mezz’ora) a 100W mediante un caricatore al nitruro di gallio. Lato software, vi sarà il nuovo Player Center che, bloccato il frame, regolerà in modo dinamico il consumo energetico.