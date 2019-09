OnePlus TV praticamente uficiale con due formati, 4K e tanto altro

Nonostante manchi ancora qualche giorno all’evento OnePlus nel quale verrà presentata, la OnePlus TV di BBK Electronics può dirsi ormai ufficiale grazie ad una testata indiana che, tramite una fonte anonima, è riuscita a sbirciare i relativi render delle specifiche praticamente al completo (compreso il prezzo di lancio, a partire da circa 825 euro o 64.999 rupie).

OnePlus TV monterà, coordinato da un apposito chip grafico “Gamma Color Magic”, un display OLED con risoluzione 4K dotato di un elevato refresh rate (100 Hz) e, quanto a retroilluminazione, di 90 zone dedicate al local dimming: in tal modo, potendo vantare contrasti significativi, con zone d’ombra ben dettagliate e luminosità di picco degne di nota, sarà garantito il supporto agli standard Dolby Digital, HDR10, e Dolby Vision.

La variante più piccola, da 55 pollici, disporrà di 2 speaker per un’emissione sonora complessiva da 20 Watt, mentre il modello magnum da 65 pollici raggiungerà i 50 watt grazie ad un array di 8 speaker, che potrebbe valerle anche il supporto all’immersività Dolby Atmos.

In ambedue i modelli, animati lato software da Android TV sotto interfaccia OxygenOS TV od OxygenOS Lite, con funzionalità OnePlus Share, il setting logico metterà ai timoni di comando un processore quadcore Mediatek, l’MT5670, assieme alla GPU Mali G51: le memorie, invece, dovrebbero essere, quanto a RAM e storage, rispettivamente da 2.5 e 16 GB.

Dietro lo chassis, le porte abbondano, stante la presenza di un jack audio da 3.5 mm, di un ingresso audio SPDIF (magari per collegare una soundbar dello stesso brand), di tre HDMI (anche con supporto allo standard ARC, per un canale di ritorno dell’audio che non necessiti di un cavo apposito), di una Ethernet LAN (Wi-Fi ac a doppia banda comunque presente), e di due porte USB di tipo A (per acquisire i contenuti anche da periferiche esterne, oltre che dal sintonizzatore TV in dotazione).

Tramite il Bluetooth 5.0, si potrà interagire col telecomando (caricabile via Type-C) che, oltre al tasto per Assistant, dispone di richiami appositi per le app preinstallate Netflix o Prime Video: in alternativa, nell’interagire praticamente in tempo reale senza soluzione di continuità con la OnePlus TV, si potrà usare l’apposita app proprietaria per smartphone.