Omthing E-Joy: ecco il primo smartwatch di 1More, con tracking sportivo

Considerata in patria la risposta locale a Beats, la cinese 1More è sempre stata attiva nel ramo degli accessori earable, mettendo in campo anche prestigiose collaborazioni, come nel 2015 per creare gli auricolari cablati Mi Piston di Xiaomi o, nel 2019, per supportare Nubia nei suoi auricolari senza fili. Il passato è d’obbligo perché il brand acquartierato nello Shenzhen si è appena cimentato in un’impresa per sé nuova, concretizzatasi nel suo primo smartwatch, denominato Omthing E-Joy.

Frontalmente, il wearable di 1More ricorda sia il Mi Watch che l’Apple Watch: la cassa, realizzata in lega di zinco, per contenere il peso non a scapito della resistenza, è sormontata da un vetro temperato, bombato ai bordi in quanto 2.5D, sotto il quale si cela un display LCD IPS, tendente allo squadrato, da 1.3 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, la cui interfaccia non viene ridestata con qualche pulsante fisico, assente, ma semplicemente con una gesture (sollevando il polso).

Connesso allo smartwatch via Bluetooth, ne riceve le notifiche per messaggi, app social, e i promemoria per le chiamate: in ambito fitness, invece, Omthing E-Joy, non si limita a monitorare il sonno (fase leggera, pesante, ore di riposo), o a inviare dei promemoria anti sedentarietà, ma attenziona diverse attività, come la corsa, il tracking, il salto con la corda, il ciclismo, senza alcuna paura per pioggia o sudore (essendo impermeabile sino a 5 atmosfere o 50 metri, col beneficio che nel lavarsi le mani non occorrerà sfilarlo), per molte delle quali fornisce dei feedback, come i passi fatti, la distanza coperta, le calorie bruciate.

Il dorso dello smartwatch Omthing E-Joy di 1More comprende un cardiofrequenzimetro ottico (a contatto col polso grazie ai cinturini traspiranti e siliconici da 22 mm), al quale spetta il compito di registrare la pressione arteriosa, ma anche di annotare, volendo in modo continuativo (quindi a riposo o sotto sforzo), la frequenza del battito.

Dotato anche di sveglia (via vibrazione), orario, di gestione della fotocamera dello smartphone (indotta a scattare foto scuotendo il polso), il nuovo smartwatch Omthing E-Joy, autonomo per 60 giorni di stand-by (o 15 di uso regolare), può essere acquistato a circa 30 euro (34.99 dollari) sul sito ufficiale, o a 24.10 euro (+ 1.19 di spedizione) su Aliexpress.