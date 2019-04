Nubia Pods by 1MORE: auricolari true wireless con Bluetooth 5.0 e 30 ore d’autonomia

Realizzatrice anche del gaming phone Nubia Red Magic Mars, presentato agli inizi del nuovo anno, la cinese Nubia ha finalmente ufficializzato gli auricolari true wireless Nubia Pods, accennati allo scorso MWC 2019 assieme al rivoluzionario smartphone da polso Nubia Alpha, del quale – in effetti – rappresentano un degno complemento accessoristico.

I Nubia Pods, realizzati in collaborazione con l’asiatica 1MORE (cui si devono anche la terza generazione delle cuffie Piston, e le Hybrid di Xiaomi), risultano essere una versione migliorata degli apprezzati 1MORE Stylish True Wireless In-Ear. Dal punto di vista strutturale, usabili anche nelle attività sportive in quanto immuni al sudore, si adattano bene al condotto uditivo dell’orecchio, essendo molto leggere (6.2 grammi cadauna), dotate punte con angolatura a 45°, e (anche) di gommini con mini archetto (denominati “O-Hooks“).

Al loro interno, dietro dei driver da 7 pollici protetti da diaframmi compositi in metallo (titanio), la connessione con lo smartphone è resa più stabile, priva di interruzioni o interferenze, e fluida, grazie al modem Bluetooth 5.0, abilitato con i protocolli aptX e AAC HD di Qualcomm, supportato dall’antenna customizzata LDS.

L’autonomia degli auricolari true wireless Nubia Pods, affidata alle mini batterie integrate (55 mAh per unità), settando il volume al 50% delle proprie capacità, arriva a 6 ore, e ne guadagna ulteriori 24 quando riposti nella custodia di ricarica, a sua volta provvista di una batteria extra (da 410 mAh).

Usabili anche separatamente, gli auricolari true wireless Nubia Pods by 1MORE si avvalgono di pulsanti fisici per gestire le mansioni smart, con quello sull’unità di sinistra incaricato di occuparsi della riproduzione musicale, e quello a destra che – invece – gestisce le chiamate (accettazione o rifiuto). Cadenzati nelle nuance nera e oro, ma sempre impreziositi da finiture metalliche NCVM (non conduttive), i Nubia Pods sono appena sbarcati in commercio al prezzo di pressappoco 100 euro (secondo il cambio attuale, dal listino di 799 yuan).