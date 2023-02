NUCG5: ufficiale il nuovo Mini Pc di Minisforum con Intel i5-1240P

Ascolta questo articolo

A quasi un mese dall’annuncio del miniPC con AMD Ryzen 9 6900HX nella serie Neptune, il brand cinese Minisforum torna a farsi vivo nel settore dei computer compatti presentando un nuovo desktop PC lillipuziano, il modello di Mini PC NUCG5 (699,00 euro).

Il Mini PC NUCG5 misura 109,5 mm di lunghezza, 110,5 mm di larghezza e 61,6 mm di altezza. Magari è un po’ troppo alto per stare sotto una TV ma è sufficiente per occupare poco spazio su una scrivani, essendo in fondo destinato alla produttività da home, da ufficio e all’edge computing. Le sue dimensioni ne fanno il modello più compatto nella serie Minisforum UM, visto che il precedente modello M560 misurava 128 x 126,6 x 46,5 mm.

A motorizzarlo è un SoC della 12 gen Intel (Alder Lake), l’i5-1240P, un chipset a 12 core e 16 threads che viaggia a 1,7 GHz di clock frequency base ma che può arrivare al massimo di 4,4 GHz avvalendosi, secondo il carico di lavoro, del Turbo Boost. La sua memoria cache, di tipo L3, ammonta a 12 MB. La scheda grafica è integrata, ed è impersonata da una Intel Iris Xe con 80 execution unit (EU), che possono spingerla sino a 1,3 GHz. In spedizione da Marzo, il prodotto sarà previsto in due assetti mnemonici, ovvero da 16 GB di RAM + 512 GB di SSD o con 32 GB di RAM con 512GB di archiviazione veloce SSD.

Rispetto agli altri mini computer della medesima fascia, il mini PC Minisforum NUCG5 appena inserito a listino nella serie UM risalta in quando sul suo design offre ben due porte Thunderbolt 4 da 40 Gbps quanto a velocità di trasferimento dati: in pratica, considerando che le USB 3.2 arrivano a 20 Gbps si avrà a disposizione una bella coppia di USB 4. Ovviamente, per soddisfare le varie esigenze dell’utente, le porte presenti sono anche altre.

Ad esempio, davanti c’è un duetto di USB 3.2 Type-A, assieme al combo jack audio da 3.5 mm per le cuffie e il microfono, mentre dietro vi sono due HDMI 2.0, due USB Type-A (una 2.0 e una 3.2), e una RJ45 per il 2,5 Gigabit Ethernet.