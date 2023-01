Neptune HX99G: ufficiale il nuovo miniPC Minisforum con AMD Ryzen 9 6900HX

Ascolta questo articolo

Lo scorso Maggio il marchio cinese Minisforum ha introdotto il miniPC HX90G nella sua linea Neptune che, nelle scorse ore, si è arricchita di una variante proprio del computer compatto in questione, ovviamente disponibile (per 959.euro) anche in versione barebone (cioè senza memorie già installate).

Il nuovo computer, che risponde al nome di Neptune HX99G, conserva diversi punti in comune col modello precedente. Si parte quindi con uno chassis da 205 x 203 x 69 mm in cui operano chipset a otto core e 16 threads, con schede grafiche dedicate. Nel caso specifico, però, il precedente SoC Ryzen 9 5900HX è stato sostituito da un’altra APU di AMD, il Ryzen 9 6900HX, con microarchitettura Zen 3+, che viaggia tra i 3,3 GHz di frequenza base e i 4,9 GHz di Boost.

La GPU discreta è una Radeon RX 6600M con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata e una potenza assorbita (TDP) sino a 100 watt: si tratta quindi di una scheda grafica dedicata per laptop con microarchitettura RDNA 2 capace di assicurare sufficienti prestazioni anche nel gaming, concedendo i 60 fotogrammi per secondo viaggiando a 1080p di risoluzione.

La RAM del Neptune HX99G può essere installata sino a un massimo di 64 GB. Lo storage o spazio di archiviazione, invece, prevede un primo slot M.2 2280 con interfaccia PCIe 4.0 per un SSD da massimo 2 TB e uno slot per un secondo SSD, sempre in formato M.2 2280, collegabile via SATA o PCIe 4.0. Il sistema di dissipazione termica, mutuato dal modello HX90G prevede l’uso del metallo liquido tanto sulla CPU quanto sulla GPU, la presenza di sette heatpipe in rame (suddivise tra tre operanti sulla CPU, e quattro sulla GPU), e il funzionamento silenzioso di due ventole interne. A ciò si aggiunge lo chassis in fibra di carbonio.

Neptune HX99G è in grado di collegarsi a quattro display assieme, grazie alla due USB 4.0 (che sostituiscono le precedenti Display Port), che supportano l’8K/60Hz, e tramite le due HDMI 2.0, che supportano la risoluzione 4K/60Hz. Restando nel novero delle porte, è possibile disporre anche di tre a USB 3.2 2a gen Type-A, di una USB 3.1 1a gen Type-A, di una USB 3.2 1a gen Type-C, di una RJ45 2,5 per il Gigabit Ethernet, e di un combo jack per microfono e cuffie. Le connettività senza fili supportate, impiegando un modulo M.2 2230, sono il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.