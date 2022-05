Minisforum svela il nuovo computer ultracompatto HX90G con AMD o Intel

Ascolta questo articolo

Avviati i pre-ordini per il modello B550 Mini, il marchio cinese Minisforum ha svelato il prossimo arrivo (in pre ordine sul sito ufficiale dal prossimo mese) di un altro computer compatto, col nome di HX90G, animato dal sistema operativo Windows 11 in edizione Pro.

Attrezzato con un volume pari ad appena 2.8 litri, il computer compatto Minisforum HX90G non lesina in dissipazione del calore: a tal proposito, il costruttore ha previsto un sistema di smaltimento termico comprensivo di due ventole smart poco rumorose anche a pieno carico di lavoro, di metallo liquido applicato tanto sulla CPU quanto sulla GPU, e di ben 7 tubi di colore, suddivisi tra 3 in appoggio al processore e quattro che vigilano sulla scheda grafica.

Tanta accuratezza nella gestione termica permette al mini computer HX90G di riuscire ad operare al 100% di carico senza perdere in termini di prestazioni: queste ultime saranno affidate, inizialmente, a processori AMD Ryzen 9, ovvero ad APU con architettura Cezanne esplicati o nel modello 5900HX o nell’iterazione 6900HX. In ambedue i casi, sarà prevista una scheda grafica AMD Radeon RX 6650M: in futuro, poi, gli aggiornamenti delle configurazioni abbracceranno anche Intel, con i suoi nuovi processori di 12a generazione, sino a un i9-12900H, portandosi in coppia GPU AMD discrete (cioè dedicate).

Per le memorie, sono previsti due banchi da 8 GB cadauno di RAM DDR4 dual channel, sebbene gli slot SODIMM possano comprendere complessivamente sino a 64 GB massimi: lo storage SSD M.2 via slot 2280, con l’interfaccia PCIe, arriva a 512 GB ma, alla bisogna, si può far ricorso sullo slot d’espansione per un altro SSD (con interfacce PCIe 3.0 o SATA). Non mancano le connessioni, Bluetooth e Wi-Fi dual band, integrando un’apposita schedina nello slot M.2 2230.

Le porte del miniPC HX90G comprendono due Display Port, altrettante HDMI (con supporto ai video 4K@60Hz), una USB Type-C, un combo jack da 3.5 mm, e una RJ45 per il Gigabit (2.5) LAN: davanti si trova una USB 3.1 di 1a gen, mentre dietro è presente una USB 3.2 2a gen. L’alimentazione, a 19V, farà infine riferimento a un adattatore da 260 W.