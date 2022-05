Minisforum Venus UM560: ufficiale il miniPC con APU AMD Ryzen 5 5625U

Ascolta questo articolo

Quando era ancora caldo l’annuncio del nuovissimo HX90G, il brand cinese Minisforum ha svelato un ulteriore mini computer, il modello UM560 che, inserito all’interno della nuova serie Venus, combina flessibilità d’uso e prestazioni, andando incontro a usi di digital signage, da ufficio, come server per gestire una stampante, o mediacenter / home theater PC.

Dimensionalmente, il miniPC Venus UM560 di Minisforum misura 12,8 × 12,66 × 4,25 cm e, lungo il perimetro del suo chassis, con prese d’aria molto diffuse sul tettuccio e ai lati, ma presenti anche davanti e dietro, colloca diverse porte: nello specifico, figurano il jack da 3.5 mm, due HDMI 2.0 che assieme a una USB Type-C (dietro, con Power Delivery da 65W e Display Port) permettono di collegare tre monitor, una RJ45 per il Gigabit Ethernet da 2.5 Gbps, due USB 2.0, due USB 3.2 di 2a gen, una USB di 2a gen Type-C (davanti, solo trasferimento dati), un pulsante di reset del Bios, e una DMIC (ingresso per il microfono).

L’appena annunciato computer compatto Minisforum Venus UM560, predisposto per il Bluetooth e il Wi-Fi, massimizza le prestazioni necessarie grazie a un processore AMD con 15W di TDP, realizzato con litografia a 7 nanometri presso le fonderie di TSMC: nello specifico, si tratta dell’APU hexacore (da 2.3 a 4.3 in boost di clock frequency) da 12 threads Ryzen 5 5625U di AMD, abbinata alla scheda grafica integrata Radeon RX Vega 7, i cui 7 core di elaborazione possono lavorare fino a 1.800 MHz di frequenza.

Per la RAM, di tipo DDR4 dual channel, è possibile espandere l’ammontare sino a 64 GB massimi, mentre lo storage fa affidamento sia su uno slot 2280 per un SSD M.2 con interfaccia PCIe, che su uno slot da 2.5 pollici per un hard disk meccanico con interfaccia SATA (a 3.0 6.0Gb / s di banda passante).

Con a bordo il sistema operativo Windows 11 Pro nel caso si opti per le versioni con lo storage premontato, il nuovo computer compatto UM560 della linea Venus di Minisforum è in vendita sullo store ufficiale tedesco (store.minisforum.de/products/minisforum-venus-series-um560) in versione barebone, quindi senza memorie, al prezzo di 349 euro, che saliranno a 429 con già installati 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Diversamente, si arriverà a 469,00 euro con 16 + 256 GB, a 489 euro con 16 + 512 GB e, infine, a 559 euro con 32 + 512 GB.