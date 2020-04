NUC 9 Extreme Ghost Canyon: da Intel i miniPC più potenti al mondo

Dopo i modelli visti a Gennaio e Marzo, caratterizzati da un buon equilibrio tra prezzo, consumi, e performance, Intel ha messo da parte ogni remora, presentando quelli che sono i miniPC probabilmente più potenti sul mercato, ovvero i NUC 9 Extreme Ghost Canyon, aderenti alla filosofia “The Element”, che propone un’estrema modularità dell’hardware, quasi come possibile su un tradizionale Desktop.

I nuovi miniPC NUC 9 Extreme Ghost Canyon vantano dimensioni (238 x 216 x 96 mm) ed una capienza interna (5 litri di volume) tali da poter accogliere all’interno anche due ventole aggiuntive, oltre a un alimentatore integrato.

Il resto dello spazio prevede la possibilità di orientarsi fra processori di diverso livello, dall’intermedio i5-9300H, al potente i7-9750H, sino ad arrivare all’estremo i9-9980HK che, oltre a sfruttare una scheda grafica integrata (Intel UHD), possono anche essere meglio supportati da GPU dedicate, dal TDP massimo di 225W e sino a 20 cm di dimensione.

In tema di RAM, i NUC 9 Extreme Ghost Canyon possono sfruttare due slot per innestare memoria volatile di tipo DDR4-2666 per un quantitativo massimo di 64 GB: sul piano dello storage, inoltre, non mancano le possibilità di espandibilità, grazie alla presenza di una coppia di slot PCIe, tra cui un 3.0 x16 e un 3.0 x4. Da segnalare che il dissipatore, il controller input/output, il chipset, e la CPU sono innestati sulla scheda madre, anch’essa rientrante tra le componenti intercambiabili e sostituibili.

Anche sulla dotazione di porte, i miniPC NUC 9 Extreme Ghost Canyon, capaci di connessioni wireless come il Wi-Fi 6 e il Bluetooth, o cablate (via Ethernet Gigabit LAN), non si fanno mancare nulla, con vari ingressi audio, una HDMI 2.0a, un lettore di schedine SD, un paio di USB Type-C con Thunderbolt 3, e ben 6 USB Type-A (alcune delle quali 3.1, ed altre 3.2 di 2a generazione).