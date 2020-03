NUC Bean Canyon Lite: da Intel una nuova coppia di computer ultracompatti

A poco meno di 3 mesi dal varo dell’ultimo modello di computer compatto della serie NUC, l’americana Intel torna a focalizzarsi su questa categoria hardware con due nuovi modelli, Lite, quindi più economici, inseriti nella famiglia di NUC Bean Canyon varata due anni fa, nel 2018.

I NUC Bean Canyon Lite, nello specifico noti con i codename di NUC8i3BEHS e NUC8i5BEHS, sono sostanzialmente lo stesso miniPC, a forma di parallelepipedo (117 x 112 x 51 mm), differenziati per processore, verosimilmente di 8a generazione, Kaby Lake Refresh, sempre a 15W di calore da dissipare e con Hyper-Threading, rappresentati rispettivamente dal dual core i3-8140U (da 2.1 a 3.9 GHz in TurboBoost) e dal quadcore (da 1.6 a 3.9 GHz in TurboBoost) i5-8260U.

Multimedialmente assistiti da una GPU integrata, la Intel UHD 620 e, lato audio, da una coppia di microfoni e da un sistema stereo HD a 7+1 canali, i NUC Bean Canyon Lite si avvalgono di due slot per un ammontare massimo di 64 GB di RAM (DDR4 2400) e, quanto a storage, espandibile via lettore microSDXC, dispongono di uno slot per un SSD M.2 (via interfaccia (PCIe) e di un altro per un hard disk meccanico o a stato solido (via SATA) da 2.5 pollici.

Equipaggiati con 3 connettività, tra cui due senza fili (Wi-Fi ac e Bluetooth 5.0) e una cablata (Ethernet Gigabit LAN), i NUC Bean Canyon Lite NUC8i3BEHS e NUC8i5BEHS abbondano in porte d’espansione (anche per connettere più schermi), annoverando cinque USB 3.1 Type-A, due Type-C (di cui una con Display Port 1.2), una Thunderbolt 3.0, ed una HDMI 2.0a.

Out-of-the-box con Windows 10, i miniPC NUC Bean Canyon Lite NUC8i3BEHS e NUC8i5BEHS di Intel risultano già disponibili all’acquisto, presso il sito americano del chipmaker, ai rispettivi prezzi di 303 e 402 dollari: in merito ai listini europei, invece, non sono emersi dettagli.