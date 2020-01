Intel NUC 8 Pro "Provo Canyon": ufficiali i nuovi miniPC per imprese

Benché non sia molto noto, il chipmaker americano Intel non si occupa solo di standard (es. il Project Athena) o di processori e GPU integrate ma, mettendo nel mirino specifici target, realizza anche mini computer. Proprio in quest’ambito, da Santa Clara è arrivato l’annuncio di una nuova linea di computer desktop lillipuziani, i NUC 8 Pro “Provo Canyon”, che fanno seguito ai precedenti “Hades Canyon”, “Bean Canyon”, e “Islay Canyon”.

All’interno della nuova serie di NUC, rientrato 3 possibilità di scelta per lo chassis: quella più radicale prevede la sola vendita della board logica, da inserirsi in uno chassis compatibile col formato NUC, mentre le altre due hanno ingombri differenti, sebbene siano sempre dotate di attacco VESA per nascondere il device dietro un monitor: il telaio H, con un’altezza di 37 mm, è il più compatto, non prevedendo l’alloggiamento extra che, nel K (sempre in plastica), invece, permette d’inserire anche un hard disk aggiuntivo da 2.5 pollici, interfacciandolo via SATA (con trasferimento dati a 6 Mbps).

Entrando nel merito delle specifiche, la nuova serie di NUC 8 Pro “Provo Canyon” di Intel, concepita per le imprese, si compone di 3 diversi modelli con l’ottava generazione dei processori Whiskey Lake-U: si parte dall’entry level NUC8i3PN basato sul processore Intel Core i3-8145U, per passare all’intermedio NUC8v5PN con i5-8365U, e concludere con il NUC8v7PN motorizzato da un Core i7-8665U, potendo contare negli ultimi due casi sulla piattaforma ad alte prestazioni, securtiva (chip crittografico TPM 2.0), e con accesso remoto, vPro. La RAM può essere espansa sino a 32 GB massimi (di tipo DDR4-2400 a doppio canale), mentre lo storage – con opzione per la cache acceleratrice Optane H10 – è previsto in forma di SSD (con interfaccia PCIe x4 NVMe).

Lato connettività, i NUC 8 Pro “Provo Canyon”, certificati per funzionare con i sistemi operativi Windows Server 2019 o Windows 10 IoT Enterprise, prevedono l’Ethernet Gigabit Lan (via scheda Intel i219-LM) ed il Wi-Fi ac (con scheda di rete AC-9560 vPro, sui due modelli di punta, o AC-9560 sull’entry level).

Le porte dei NUC 8 Pro “Provo Canyon” , invece, permettono di collegare 3 display, grazie alla Thunderbolt 3 (con USB 3.1 Type-C e Display Port 1.4) ed alle due HDMI 2.0a (con flussi video 4K HDR a 60 Hz, audio dual 8 channel o a 7.1 canali, e funzione CEC per usare un solo telecomando), ma non mancano di includere anche un poker di USB Type-A, di cui due 3.1 frontali e, sul retro, una 2.0 e la rimanente 3.1.