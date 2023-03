NUC 13 Pro: ufficiale il nuovo miniPC di Intel

Facendo seguito al modello Extreme, Intel ha annunciato un nuovo computer compatto NUC (Next Unit of Computing), rappresentato dal NUC 13 Pro, erede del modello NUC 12 Pro.

NUC 13 Pro misura 11,7 x 11,2 centimetri, mentre l’altezza varia a seconda della configurazione, e va da 3,7 a 5,4 centimetri. Il tettuccio fa da base alla ventola, molto silenziosa, con le componenti che rimangono relativamente al fresco anche sotto stress, permettendo quindi un uso 24/24 7 giorni su 7, in contesti aziendali, professionali o, com’è facile intuire, di digital signage in cui però sia necessario un prodotto più evoluto di un terminale “stupido”.

La base è facilmente removibile, togliendo 4 viti, e mostra le memorie RAM, e la scheda madre. In tema di porte, il pannello anteriore, con griglia metallica ma con chassis al 75% in plastica riciclata, propone il pulsante di accensione, un jack audio da 3.5 mm per cuffie e auricolari, e due USB Type-A 3.2 di 2a generazione. Posteriormente, vi è una USB 2.0, un’ulteriore USB Type-A 3.2 di 2a gen, due USB Type-C con Thunderbolt 4/USB4 con DisplayPort. Usando le due HDMI 2.1 e le due Type-C con DP è possibile collegare 4 display in 4K a 60 Hz.

Via schedina Intel i225-V c’è anche una porta Ethernet a 2,5 Gbit/s, ma non manca la connettività senza fili Wi-Fi 6E, assieme al Bluetooth 5.3. Come chipset, sono di ruolo gli Intel di 13a generazione: l’utente potrà scegliere tra un entry level Intel Core i3-1315U, un mediano Core i5-1340P, un sempre mediano Core i5-1350P, un potente Core i7-1360P o un super prestante Core i7-1370 che propone 14 core e una frequenza di clock sino a 5,2 GHz. Non mancheranno le opzioni vPro. Grazie alle ottimizzazioni del Bios, il sistema, che viaggia con un TDP di 40 watt (grazie al raffreddamento ci si potrebbe spingere anche a 64 watt), può essere ridotto a 20 watt di TDP, risparmiando energia.

La RAM, DDR4-3200, può arrivare fino a 64 GB, via due banchi SO-DIMM, mentre per lo storage vi è uno slot M.2 per SSD PCIe x4 Gen 4 NVMe e c’è uno spazio aggiuntivo per un SSD o un HDD da 2.5 pollici. Al momento non sono noti i listini completi in euro, ma la versione del Intel NUC 13 Pro “Arena Canyon” provvista di un i5-1340P, con un ammontare di 4 GB di RAM e appena 256 GB di SSD è prezzata a 619 euro in pre-ordine su SimplyNUC.