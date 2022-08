Svelati i nuovi miniPC NUC 12 Pro "Wall Street Canyon" di Intel

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore sono diventati ufficiali i miniPC NUC 12 Pro di Intel (in vendita da 749 dollari per la versione con SSD da 256 GB e 4 GB di RAM) che, al contrario dei modelli Dragon Canyon e Serpent Canyon dedicati al gioco, si rivolgono agli utenti professionali ed ai contesti applicativi aziendali e industriali.

Secondo quanto emerso dal partner di vendita SymplyNuc.eu, i mini computer Intel NUC 12 Pro, noti col nome in codice di Wall Street Canyon, puntano, senza l’ausilio di una dissipazione attiva (mantenendo comunque il range di 0-40° C come temperatura ambiente esterna di esercizio), sui processori Intel di 12a generazione, Alder Lake serie P: nello specifico, vi sono iterazioni che partono dall’i3-1220P (10 core, 12 threads, sino a 4.4 GHz, con iGPU Intel UHD) per arrivare ai mediani i5-1240P (12 core, 16 threads, 4.4 GHz massimi, Intel Iris Xe come GPU integrata) e i5-1250P (12 core, 16 threads, 4.4 GHz massimi, iGPU Iris Xe).

Il clou si tocca con i prestanti i7-1260P (quest’ultimo a 12 core, tra cui quattro ad alte prestazioni, Golden Cove, e otto core ad alta efficienza, Gracemont, con 28W di TDP e GPU Iris Xe da 1.40 GHz) e con l’i7-1270P (12 core, 16 threads, 4.8 GHz massimi, iGPU Iris Xe). Al momento non sono listati, ma in seguito arriveranno anche processori Intel sino all’i9 col beneficio del vPro.

Sul piano delle memorie, negli Intel NUC 12 Pro Wall Street Canyon, vi sono sino a 16 GB (espandibili a un massimo di 64 GB) per quel che riguarda la RAM, di tipo DDR4-3200, mentre lo storage punta su un SSD M.2-2280 dimensionato a 500 GB, collegato al sistema passando per una veloce interfaccia PCIe 4.0 x4. Nella versione più alta, da 54 mm, rispetto a quella più bassa, da 37 mm, vi sarà spazio anche un ulteriore hard disk, di tipo meccanico, da 2.5 pollici di dimensione, e per un altro SSD (M.2-2242) ma con interfaccia PCIe 3.0 x1.

La sezione interfacce I/O e connettività dei miniPC Intel NUC 12 Pro Wall Street Canyon prevede la scheda di rete AX211 per il Bluetooth e il Wi-Fi 6E, due HDMI 2.0b, un RJ45 per il Gigabit LAN a 2.5Gb, due Thunderbolt 4 (con modalità USB e DisplayPort), un combo jack audio da 3.5 mm, un poker di USB Type-A (una 2.0 e tre 3.2 di 2a gen).