NUC 13 Extreme Raptor Canyon: ufficiali i nuovi miniPC di Intel

Ascolta questo articolo

Benché sia passato poco tempo dal varo della 12a generazione dei miniPC NUC, visti in estate in versione Entusiast e Wall Street Canyon, con varo dei nuovi processori Raptor Lake di 13a gen, era necessario che Intel aggiornasse i propri kit di elaborazione compatta, cosa puntualmente avvenuta nelle scorse ore col varo, già chiacchierato, degli Intel Nuc 13 Extreme, codename Raptor Canyon.

Sempre molto compatti, i NUC 13 Extreme Raptor Canyon hanno quasi raddoppiato il volume del modello precedente, anche se l’azienda si è affrettata a precisare come si tratti pur sempre di dimensioni del 70% più piccole di un tower da 50 L: il sovradimensionamento del prodotto non è casuale, ovviamente, ma è dovuto al fatto che vengano supportate schede grafiche dedicate di fascia alta (PCIe Gen5 x16), a triplo slot in altezza., dalla lunghezza sino a 30 cm (12 pollici).

Strutturalmente, anche i nuovi NUC 13 Extreme Raptor Canyon hanno una composizione a blocchi. La sezione dello Chassis comprende sia la scocca, che le componenti accessorie, tra cui l’alimentatore modulare 750 W Plus Gold, mentre il cuore del sistema, è compreso nel Compute Element, che invece alloggia la scheda madre, il sistema di dissipazione affidato a una ventola blower, e la CPU. Quest’ultima è impersonata da processori overcloccabili, in quanto provvisti di moltiplicatore di clock sbloccato, della 13° gen Intel, con iGPU UHD Graphics 770, che possono arrivare al verticistico i9-13900K (24 core, 32 threads, 5.80 GHz di Turbo Boost, potenza del processore da 125 a 253 W).

Sul piano delle memorie, i NUC 13 Extreme Raptor Canyon possono essere configurati con una RAM DDR5 da 5600 MHz a doppio canale (SODIMM) mentre, per lo storage, con interfaccia NVMe PCIe Gen 4, si può arrivare a inserire sino a 3 SSD M.2 2280. In termini di connettività, via scheda Intel Killer, vi è il Wi-Fi 6E e non manca, via schede i226-V o AQC113, il supporto all’Ethernet, rispettivamente a 2.5 o 10 GbE. In tema di porte, alle due USB Type-C con Thunderbolt 4 si contrappongono, sul retro, ben 6 USB 3.2 di 2a gen Type-A.

In arrivo tra questo e il mese prossimo a partire dalla Cina, i NUC 13 Extreme Raptor Canyon prevedono da 760 dollari a 1.100 dollari per la Compute Unit con i5 o i9, col kit completo che può essere acquistato per cifre che variano tra i 1.179 e i 1.549 dollari.