Intel NUC 12 Enthusiast: ufficiali i nuovi desktop compatti con ARC A770M

Dopo i Wall Street Canyon svelati a fine Agosto, praticamente un mese dopo Intel ha ufficializzato un’altra serie di mini PC, gli Intel Serpent Canyon che, nel nome commerciale di NUC 12 Enthusiast, tradiscono la destinazione agli utenti avidi di prestazioni, in quanto impegnati in gaming competitivi professionali, o nella creazione di contenuti lato grafica.

I NUC 12 Enthusiast si presentano con uno chassis sagomato di color rosso vivace, con una mascherina, personalizzabile e sostituibile e la paratia laterale su cui campeggia l’abituale logo del teschio, sottoposto a una retroilluminazione via LED blu a crear maggior contrasto: pur trattandosi di un desktop compatto (230 x 180 x 60 mm), il nuovo prodotto, che può anche essere poggiato in verticale grazie allo stand incluso nella confezione, non si fa mancare un’ampissima teoria di porte.

Nel caso specifico, i NUC 12 Enthusiast esibiscono un’uscita audio ottica TOSLink, e ben 8 (dicasi otto) porte USB, di cui un sestetto di 3.2 Type-A e un paio di Type-C con Thunderbolt 4: non mancano una HDMI 2.1 con trasmissione ad alta velocità del segnale digitale (TMDS, sino al 4K60) e un paio di Display Port (certificate 1.4 ma 2.0), oltre al jack audio da 3.5 mm, al lettore di schede SDXC, e a una RJ45 per il Gigabit Ethernet LAN a 2,5 Gbit.

Un’altra eccezione alla compattezza volumetrica (circa 2.5 litri) dei NUC 12 Enthusiast è rappresentata dalla capacità di espansione degli stessi, in ragione di tre slot per gli SSD PCIe M.2 e dei due banchi per la RAM: lo spazio è bastevole anche per la schedina di rete Killer integrata, che abilita (tra le connettività senza fili inclusive anche del ricevitore di infrarossi) al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.2. A trainare il tutto, sono i processori Intel di 12a generazione che, inseriti nella serie H, in questo caso arrivano fino all’i7-12700H, accompagnati dalla scheda grafica dedicata autoprodotta Arc A770M, con Ray Tracing, Xe Super Sampling (upscaling per sfruttare gli alti framerate delle basse risoluzioni su immagini upscalate in qualità superiore), e 16 GB di VRAM a disposizione.

Lato memorie, i NUC 12 Enthusiast – in quanto barebone – supportano la RAM SO-DIMM, dual channel, però solo DDR4 a 3200 MHz, che l’utente potrà aggiungere sino a 64 GB massimi, e uno storage SSD che, oltre ai tre succitati slot PCIe M.2, ne ha a disposizione due Gen 4 NVMe: equipaggiati con un alimentatore da 330W, i “miniPC” in questione esordiranno tra qualche giorno negli USA con un prezzo che, secondo l’allestimento scelto, oscillerà tra i 1.180 e i 1.350 dollari.