Nothing Ear (stick): ufficiali i nuovi auricolari stilosi e dall’audio curato

Di recente, il brand cinese Nothing, creato dallo stesso Car Pei ex di OnePlus, ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio fisico, un Nothing Store, che sarà ubicato nel centro elegante di Londra, nel quartiere di SoHo: tra i suoi prodotti si venderà senz’altro anche il nuovo modello di auricolari senza fili Nothing Ear (stick).

Oggetto di diversi rumors diffusi ad arte anche ufficialmente, i Nothing Ear (stick) conservano la scocca trasparente che ha contraddistinto i predecessori e il primo smartphone dell’azienda: cambia però la tipologia, essendo un modello semi in-ear. La custodia (46,3 grammi), sempre con una sezione trasparente, ricorda gli astucci dei rossetti: ruotando il cilindro (87,1×29,8×29,8 mm), si scopre un oblò dal quale si possono estrarre gli auricolari. Questi ultimi sono modo comodi, essendo poco ingombranti (29,8×18,8×18,4 mm) e pesanti appena 4.4 grammi a unità: impermeabili IP54, hanno un’asticella o gambo, ma i controlli abbandonano il touch in favore della pressione di un pulsante per parte.

In tal modo, è possibile accettare o rifiutare le chiamate, andare avanti-indietro-stoppare la musica, abbassare o alzare il volume, attivare l’assistente vocale di riferimento (a seconda che il telefono sia Android o iOS): il tutto avviene mediante una pressione ripetuta un tot di volte, o prolungata, che può essere effettuata anche con le dita bagnate.

L’interno ospita driver personalizzati da 12.6 mm capaci di assicurare alti dettagli dai bassi agli alti, con l’impiego dei migliori magneti in circolazione e un diaframma potenziato che promettono un sound che sia “stabile anche alle massime e minime frequenze“. Manca la cancellazione attiva del rumore, ma la Bass Lock Technology regola automaticamente la curva dell’equalizzatore a seconda della posizione degli auricolari e della forma dell’orecchio. La modalità low lag sostanzialmente riduce la latenza quando si gioca su un Nothing phone. In chiave telefonate, la tecnologia Clear Voice, tramite algoritmi e tre microfoni, minimizza i rumori e amplifica la voce di chi parla.

La connessione via Bluetooth 5.2 è più stabile, visto che l’antenna è stata allontanata dal viso, e supporta i codec AAC, SBC: il collegamento con i dispositivi Google e Microsoft è rapido e semplificato, essendo stati supportati il Google Fast Pair ed il Microsoft Swift Pair. Sul piano dell’autonomia, si parla di 3 ore per le telefonate e di 7 ore di ascolto musicale, con un totale di 12 ore di telefonate o di 29 ore di riproduzione, che si ottiene con la custodia caricabile in Type-C: contribuisce all’autonomia anche la funzione in-ear detection, che mette in stand-by gli auricolari quando estratti dalle orecchie, e la ricarica rapida, che in 10 minuti permette di ottenere 9 ore di autonomia extra.

Accompagnati dalla companion app Nothing X, che mette a disposizione la personalizzazione dei controlli, dell’equalizzazione, e la funzione “Find My Earbud”, gli auricolari Nothing Ear (stick), possono essere comprati presso vari rivenditori, su Amazon e sullo store ufficiale, dal 4 Novembre, al prezzo consigliato di 119 euro.