Nokia Streaming Box 8010: ufficiale il nuovo set-up 4K per smartizzare le TV

Ascolta questo articolo

A due anni di distanza dal precedente modello, sempre in collaborazione con la licenziataria austriaca StreamView, Nokia ha annunciato un nuovo box per l’intrattenimento multimediale, in grado di spaziare dal semplice streaming al più coinvolgente gaming, rappresentato dal Nokia Streaming Box 8010.

Prezzato sullo store ufficiale a 129 euro, comprensivi della spedizione anche per l’Italia, il nuovo Nokia Streaming Box 8010 (112 x 112 x 23 mm, per 250 grammi) non si discosta esteticamente dal predecessore, al quale somiglia in effetti davvero molto: un buon libro però non si giudica dalla copertina e questo vale anche per il prodotto in questione. Le novità sono infatti sotto la scocca e garantiscono quell’adeguamento prestazionale essenziale al giorno d’oggi. Ai timoni di comando, Amlogic ha portato questa volta il processore quadcore S905X4-K che, accoppiato con la scheda grafica Mali-G31 MP2, configura un setting logico capace di supportare la risoluzione Ultra HD 4K e diversi standard di decodifica audio (DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus).

Altre novità emergono in tema di memorie. In particolare, la RAM guadagna 1 GB, arrivando a 4 GB totali, ora del più veloce tipo DDR4 (in sostituzione del più lento DDR3 precedente).

Lo storage, sempre eMMC, arriva a 32 GB, con altri contenuti che possono essere desunti dagli hard disk collegati via USB (una 2.0, una con max 4,5 watt, una Type-C con max 5 watt). Ovviamente collegata alla TV con la HDMI, la Nokia Streaming Box 8010 vanta anche una porta AV da 3,5 mm e una Ethernet, sebbene sia comunque dotata del Wi-Fi, questa volta ax/6, come pure del Bluetooth 5.0, che si rivela utile sia per collegarvi eventualmente tastiere e controller, che per interagire col telecomando.

Quest’ultimo, con tasti retroilluminati, supporta i comandi vocali indirizzati al concierge digitale Google Assistant, implementato grazie alla presenza del sistema operativo Android TV a base 11.