Nokia: in arrivo nuove smart TV sino al 65 pollici UHD, con Assistant e Chromecast

Portando avanti un’iniziativa già calcata alcune volte in passato (es. ad Agosto), il brand finlandese Nokia è tornata ad occuparsi di apparecchi televisivi (come ai tempi d’oro del sotto-marchio ITT, leader europeo a fine anni ’80), grazie alla collaborazione dello store indiano Flipkart che, in vista dell’evento commerciale “Big Billion Days Sale 2020” in partenza il 16 Ottobre, ha listato 6 nuove smart TV della grande N, con modelli che vanno da un 32 pollici HD a un 65 pollici in UHD, e l’audio curato dalla nipponica Onkyo

Il primo modello di smart TV Nokia, animato lato software da Android TV (Android 9) con Assistant e Chromecast, ma quanto ad hardware da un processore a 4 core Cortex A53 con GPU Mali 470 MP4, 1.5 GB di RAM e 8 GB di storage, presenta display da 32 pollici con risoluzione HD (12.999 rupie o 150 euro) o da 43 pollici (22.999 rupie o 165 euro) con risoluzione FullHD, ben luminosi (Max Brite da 325 nits), con ottimi angoli di visuale (178°), ben contrastato (3000:1), con tecnologia di retroilluminazione micro-dimming.

Sempre in dotazione al modello in questione concorrono diverse connettività, come il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi n, l’Ethernet, un paio di USB, e alcune HDMI (tre nel 32”, due nel 43”): il sound, a cura della giapponese Onkyo, beneficiato dal Dolby Audio, grazie a tweeter da 15 e a speaker da 24 W, arriva a un’emissione complessiva da 39W.

Il secondo modello (28.999 rupie, 335 euro), simile al primo nella variante da 43”, dal quale si discosta per la presenza di più HDMI (tre), propone un pannello Max Brite più luminoso, seppur di poco (350 nits), con risoluzione 4K, e migliora sensibilmente la dotazione mnemonica in appoggio al processore quadcore Cortex A53 ed alla GPU Mali 470 MP di ARM, stante la presenza di 2 GB di RAM e di 16 GB di storage.

Fatta salva la dotazione tecnica appena vista, tranne che per l’audio Dolby, qui portato a 48W (tweeter da 18 e speaker da 30 W), l’ultimo modello di smart TV Nokia conferma la risoluzione 4K, ma propone diagonali da 50 (33.999 rupie o 392 euro), 55 (39.999 rupie o 462 euro), e 65” (59.999 rupie o 693 euro) per il display ancor più luminoso (380 nits), con un miglior contrasto statico (5000:1), ma sempre col Micro Dimming.