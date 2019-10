Ninja Command e Ninja Patch: da Misfit una nuova coppia di orologi ibridi

A praticamente un anno dal varo dei predecessori, il brand Misfit, parte della scuderia della texana Fossil, ha presentato i successori Misfit Ninja Command e Misfit Ninja Path, orologi ibridi con nuove colorazioni, funzioni essenziali, ed un listino davvero molto accessibile (149.99 dollari, ovvero pressappoco 134 euro).

Somiglianti al Misfit Vapor 2, i nuovi arrivati non annoverano alcun display sensibile al tocco e implementano, sopra la cassa in alluminio agganciata a cinturini di facile sostituibilità, un quadrante circolare, con la differenza che, però, sono presenti delle lancette meccaniche. Provvisti di Bluetooth, per essere associati agli smartphone Android e iOS, rendicontano sulle notifiche ricevute, e permettono di configurare uno dei due pulsanti laterali per funzioni come la gestione della musica o della fotocamera del telefono.

In ottica salutistica e sportiva, essendo equipaggiati con un giroscopio ed un accelerometro (ma non di cardiofrequenzimetro), permettono di attenzionare basicalmente le attività sportive (anche in acqua, grazie all’impermeabilità sino a 50 metri o 5 atmosfere), fornendo riscontri sulle distanze coperte, i passi fatti, le calorie bruciate, e financo la qualità del sonno (qualora indossati durante il riposo notturno).

Il Misfit Ninja Command leggermente più muscoloso nei tratti, adatto al target maschile, è redatto in 9 colorazioni differenti (tra cui una nera con lancette luminescenti), ed è il più grande della coppia, con un diametro di 45 mm, che gli permette di tenere a bordo una batteria più grande, grazie alla quale l’autonomia arriva a 1 anno intero (stima ottenuta con un uso etichettato come medio), prima che sia necessaria sostituirla da un normale orologiaio. Da notare che è l’unico modello della coppia a contemplare un mini quadrante il cui compito è quello di precisare la natura delle notifiche ricevute (promemoria, alert, mail, messaggi, etc).

Diverso è il caso del Misfit Ninja Path, più indicato per il pubblico delle ladies, che potranno scegliere tra 8 diverse colorazioni, beneficiando di linee più pulite e di un diametro di 36 mm più adatto ai loro polsi: nel complesso, però, in tema di specifiche e funzionalità, condivide la scheda tecnica del fratello maggiore, dal quale diverge per l’ovvio minor spazio interno a causa del quale la più piccola batteria porta l’autonomia a “soli” 6 mesi.