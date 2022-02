Ningmei CR80: ufficiale il mini computer portable patrocinato da Xiaomi

Appena messo in campo il Redmi 10 2022, per Xiaomi è di nuovo tempo di novità, grazie alla piattaforma proprietaria di crowdfunding YouPin sulla quale ha fatto il suo esordio il mini computer CR80 del partner Ningmei.

Di ben altro livello rispetto all’ingombrante desktop PC da gaming dell’Agosto 2020, il Ningmei CR80 ha dimensioni (12 x 12 x 2.5 cm) tali che non solo è ben possibile trasportarlo nello zaino, ma risulta anche agevole (anche nel peso, di 250 grammi) tenerlo sul palmo della mano. La compattezza, però, non me mina la capacità di collegarsi a monitor, tastiere, mouse, e altre periferiche, essendo provvisto (quanto a uscite video) di una porta HDMI e di una vecchia VGA, oltre che di una RJ45 per l’Ethernet, di un lettore di schede microSD per espandere la memoria o acquisire dati, di un mini-jack da 3.5 mm per collegare le casse o il combo microfono con cuffie, e di tre porte USB 3.0 (due Type-A).

All’interno, a dialogare con le succitate interfacce di input-output, opera un processore quadcore con 4 threads della serie Celeron N di Intel, l’N5105, con una frequenza di boost a 2.9 GHz, 4 MB di memoria cache L3, e un consumo energetico molto basso (TDP a 10W): in termini di memorie, il mini computer Ningmei CR80 supporta una RAM di tipo DDR4 nei tagli da 6 od 8 GB, e uno storage SSD M.2 da 128 o 256 GB, espandibile sino a un massimo di 512 GB.

Secondo la scheda tecnica riportata, nonostante le specifiche in questione, ideali per contesti di lavoro e intrattenimento basici, il costruttore ha predisposto un sistema attivo per la dissipazione del calore, che fa affidamento su due heatpipe in rame e su una minuscola ventolina. Completa la scheda tecnica del mini computer Ningmei CR80 l’array delle connettività senza fili che, grazie alla presenza di una scheda di rete Intel AC7265, si esplicano nel Bluetooth 4.2 e nel Wi-Fi ac dual band.

In attesa dell’arrivo sull’importatore asiatico Aliexpress, come per altri prodotti dello stesso brand, il miniPC Ningmei CR80 è prezzato in Cina a 1.099 yuan (circa 152 euro) per la versione da 6+128 GB e a 1.299 yuan (pressappoco 180 euro) per quella da 8+256 GB, con ambedue le cifre che comprendono un coupon di 50 yuan (intorno ai 7 euro) per l’acquisto di un display e, inclusi nel kit d’acquisto, una tastiera e un mouse senza fili corredato di un tappetino personalizzato.