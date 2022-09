Nearphones HA-NP35T: ufficiali gli auricolari open ear di JVC

Ascolta questo articolo

Dopo essersi dedicata alle TV QLED 4K a IFA 2022, la nipponica JVC è tornata a occuparsi di sound, annunciando i nuovi auricolari senza fili Nearphones HA-NP35T, ora disponibili all’acquisto anche in Italia, al prezzo di 89.99 euro su Amazon, nelle colorazioni nero, bianco e blu.

Molto leggeri, con 12 grammi di peso per unità (2 x 5 x 5 cm), gli auricolari JVC Nearphones HA-NP35T sono impermeabili IPX4 contro polvere e schizzi di pioggia, risultando consigliati pure per lo sport, anche per la loro forma, a gancio, che li mantiene all’esterno del padiglione auricolare, solo fronteggiato dalla superficie di emissione sonora (un po’ come nei rivali Sony Linkbuds e Bose Sport Open Ear Buds), in modo che si possa parlare al telefono, ascoltare la musica, partecipare a una riunione, senza perdere la consapevolezza di quel che accade intorno a noi (evitando però ricorrere al meccanismo della conduzione ossea, cioè della vibrazione dell’osso dello zigomo, spesso usato dal brand Shokz).

Sotto questo punto di vista, posto che supportano la connettività singola con la sorgente sonora, tali auricolari possono anche essere usati uno per volta, lasciando l’altro orecchio del tutto libero (e ottenendo il beneficio supplementare del poter tenere un auricolare sempre carico da parte pronto a subentrare a quello scaricatosi). Esternamente, presentano superfici touch per ricorrere agli assistenti vocali, per stoppare o avviare la musica, saltare le tracce, regolare il volume, gestire le telefonate e ammutare i microfoni.

Il plurale è d’obbligo perché gli auricolari JVC Nearphones HA-NP35T hanno due microfoni per unità, che servono anche a riduzione del rumore ambientale, ENC, sì da ottenere telefonate sempre chiare.

Nell’ascolto invece, oltre al Bluetooth 5.1 di classe 1 (con supporto a A2DP, HFP, AVRCP), negli auricolari JVC Nearphones HA-NP35T offrono il loro contributo i driver al neodimio da 16 mm con 20-20.000Hz di risposta in frequenza. La batteria integrata dal produttore JVC nei due auricolari in questione garantisce (dopo 2 ore e mezza di rabbocco) un’autonomia di 7 ore di funzionamento, che arrivano a 17 totali (+ 10) grazie alla custodia (38 x 114 x 57,5 mm per 73 grammi) caricabile in 2 ore via microUSB Type-C.