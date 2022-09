IFA 2022: JBL annuncia le serie di smart TV QLED 4K VGQ8200

Ascolta questo articolo

A IFA 2022, la nipponica JVC ha celebrato l’ultima giornata della fiera berlinese annunciando una nuova linea di smart TV in 4K beneficiate da Android TV, presto in arrivo in Europa con l’eccezione dei paesi nordici, del Regno Unito, e della Francia.

La nuova linea di TV smart VGQ8200 prevede un design minimalista senza cornici, all’insegna di un’eleganza appurata anche nel supporto in metallo: le diagonali previste sono davvero tante, e si esplicano nei tagli da 43, 50, 55, e 65 pollici, mentre la risoluzione dichiarata è pari al 4K. A tal proposito, gli apparecchi televisivi JVC della serie VGQ8200 sono anche in grado di upscalare al 4K le immagini in risoluzione inferiore, intervenendo nel contempo a migliorarne il rapporto di contrasto dinamico.

La tecnologia di base, la QLED, assicura un miliardo di colori in modo vivido e realistico, con i verdi i rossi e i blu resi con gran precisione: la presenza del supporto ad HDR e Dolby Vision assicura poi alle immagini dei colori davvero ultra vividi. Non manca, tra le funzionalità di fruizione dei contenuti, la modalità Film Maker.

Quest’ultima, in particolare, permette ai puristi del cinema e agli amanti di Hollywood di fruire i film come li hanno concepiti i registi e i coloristi degli Studios, disattivando tutte le elaborazioni migliorative che di solito si usano in post produzione. Per il resto, sul versante audio, quale degno completamento per le immagini che scorrono sul pannello visuale, vi sono gli speaker JBL integrati, predisposti per l’audio multidimensionale secondo i formati Dolby Atmos e DTS:X.

Animate dal sistema operativo Android TV, le TV della serie VGQ8200 di JVC dispongono di Chromecast per mirrorare i contenuti da PC o smartphone e di Assitant, richiamabile via tasto sul telecomando, in modo da controllare la TV: quest’ultima può fungere anche da hub per gestire la domotica di casa e, di conseguenza, è anche possibile chiedere all’assistente virtuale di Google di controllare chi sia alla porta, mediante la videocamera d sorveglianza inserita nell’ecosistema domotico, o di spegnere o accendere le luci in una data stanza.